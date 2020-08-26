تبدیل انواع صوت به متن با نرم افزار ورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، خدمات تبدیل فایل‌های صوتی به متن نرم افزار ورد روز گذشته توسعه یافت تا بتوان فایل‌های صوتی تحت وب را هم از این طریق دریافت کرد و به متن تبدیل کرد. از این طریق به سادگی می‌توان مکالمات روزمره، فایل‌های صوتی سخنرانی و غیره را به متن پیاده شده تبدیل کرد.

برای استفاده از این خدمات باید گزینه dictate انتخاب شود و سپس گزینه transcribe در نهایت آپلود فایل صوتی برگزیده شود تا فایل صوتی دریافت و پیاده سازی متن آن در یک صفحه جدید ورد آغاز شده و به اتمام برسد.

استخراج متن تنها محدود به فایل‌های صوتی نیست و این کار با استفاده از فایل‌های ویدئویی نیز قابل انجام است. کاربرانی که از این خدمات استفاده کرده‌اند آن را تا حد زیادی دقیق توصیف می‌کنند و می‌گویند نرم افزار ورد با دقت بالایی کلمات را یافته و پیاده سازی می‌کند.

البته هر چقدر دقت گوینده در زمان اظهار نظر بیشتر باشد و کلمات را فصیح‌تر بیان کند، دقت نرم افزار ورد در پیاده سازی کلمات و جملات نیز بیشتر می‌شود.

همچنین باید توجه داشت هر چقدر فایل صوتی با کیفیت بالاتری ضبط شده باشد، دقت متن پیاده شده نیز افزایش می‌یابد. این خدمات به خصوص برای استفاده خبرنگاران و گزارشگران مفید است.