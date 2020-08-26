برنامه های جانبی «الکام استارز» به صورت مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان برگزارکننده بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی «ایران الکامپ» در اطلاعیه ای اعلام کرد: برنامههای جانبی ششمین دوره «الکام استارز» از ۲۸ تا ۳۱ شهریور ۹۹ به صورت برخط برگزار می شود.
ستاد اجرایی الکامپ ۲۶ با توجه به موکول شدن برگزاری نمایشگاه الکامپ به ماههای پایانی سال جاری به دلیل بحران کرونا، تصمیم به برگزاری آنلاین برنامههای جانبی ششمین دوره الکاماستارز شامل «الکامپیچ» و « پاویون شتاب و سرمایه» گرفته است.
برگزاری آنلاین این رویداد، علاوه بر حفظ فاصله اجتماعی و سلامت شرکتکنندگان، امکان بهرهمندی برابر همه علاقمندان از فرصت حضور در «الکاماستارز» به عنوان محل گردهمایی استارتآپ های فناوری اطلاعات را فراهم میکند.
زمانبندی این برنامه و نحوه انجام ثبتنام از متقاضیان، روزهای آتی اطلاعرسانی خواهد شد.
سازمان نظام صنفی رایانه ای امیدوار است بتواند در راستای حمایت حداکثری از کسبوکارهای نوپا که تسریع کننده روند رو به رشد اقتصاد دیجیتالی بر پایه تخصص و تولیدات بومی هستند، گام بردارد.
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