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۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۰

با صدور پیامی

ابراهیمی‌ترکمان وفات وابسته فرهنگی ایران در مزارشریف را تسلیت گفت

ابراهیمی‌ترکمان وفات وابسته فرهنگی ایران در مزارشریف را تسلیت گفت

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدور پیامی، درگذشت هادی موافق سدهی، وابسته فرهنگی ایران در مزارشریف را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام بدین شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت جناب آقای هادی موافق سدهی، وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف موجب تاسف اینجانب و همکارانم شد.

مرحوم موافق سدهی که سال‌ها در جهت اعتلای فرهنگ اهل بیت (ع) خدمت نمود در نهایت در شب شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) در حال سپری کردن ایام ماموریت در کشور افغانستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.

ایشان که شخصیتی پر تلاش بود علاوه بر مسئولیت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف در چند ماه اخیر سرپرستی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل را نیز برعهده داشت و خدمات مضاعفی را برای توسعه ارتباطات فرهنگی دو کشور همسایه انجام داد.

اینجانب این ضایعه را به خانواده داغدار ایشان و همکارانم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگانش صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم. پروردگارمنان ایشان و خادمان حسینی را با سالار شهیدان محشور نماید.

کد مطلب 5011729

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