تاریخ رسیدگی به اعتراض آمریکا درباره شکایت ایران تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه تاریخ برگزاری جلسات استماع علنی برای رسیدگی به اعتراضات آمریکا در پرونده «نقض ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا» (جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده آمریکا) را اعلام کرد.

طبق بیانیه ای که بر روی تارنمای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفته، این جلسات استماع از ۱۴ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ (جمعه ۱۸ سپتامبر جلسه استماع دولت آمریکا و دوشنبه ۲۱ سپتامبر جلسه استماع جمهوری اسلامی ایران) در کاخ صلح واقع در لاهه برگزار خواهند شد.

دیوان لاهه اعلام کرد که با توجه به شیوع بیماری کووید -۱۹ این جلسات استماع به صورت آنلاین برگزار می‌شوند.

شایان ذکر است که دیوان بین‌المللی دادگستری در مهر ماه ۱۳۹۷ با بررسی درخواست قرار موقت ایران، آمریکا را به رفع تحریم‌های اقلام انسان‌دوستانه، دارویی، کشاورزی و هوانوردی ملزم کرد و از طرفین خواست از دست زدن به هر اقدامی که باعث تشدید مناقشه شود، پرهیز کنند.