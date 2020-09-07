به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی روز گذشته قرارداد خود با باشگاه ذوب آهن را رسمی کرد تا در لیگ بیستم روی نیمکت این تیم بنشیند. رضایی روز گذشته و بعد از امضای قرارداد جلسه‌ای با مدیران باشگاه داشت و بعد از ان اصفهان را ترک کرد.

سرمربی ذوب آهن در این نشست برنامه‌های آماده سازی تیمش برای لیگ بیستم و همچنین لیست بازیکنان مورد نیاز خود را به مدیران این باشگاه ارائه داد.

مسئولین باشگاه ذوب آهن از امروز به منظور جذب نفرات مورد نیاز مذاکرات خود را با بازیکنانی که رحمان رضایی در لیست خود ارائه داده آغاز می کنند.