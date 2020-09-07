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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۷

سرمربی ذوب آهن برنامه‌های خود را به باشگاه ارائه داد

سرمربی ذوب آهن برنامه‌های خود را به باشگاه ارائه داد

سرمربی جدید ذوب آهن که شب گذشته به تهران بازگشت، برنامه‌های آماده سازی این تیم را به باشگاه ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی روز گذشته قرارداد خود با باشگاه ذوب آهن را رسمی کرد تا در لیگ بیستم روی نیمکت این تیم بنشیند. رضایی روز گذشته و بعد از امضای قرارداد جلسه‌ای با مدیران باشگاه داشت و بعد از ان اصفهان را ترک کرد.

سرمربی ذوب آهن در این نشست برنامه‌های آماده سازی تیمش برای لیگ بیستم و همچنین لیست بازیکنان مورد نیاز خود را به مدیران این باشگاه ارائه داد.

مسئولین باشگاه ذوب آهن از امروز به منظور جذب نفرات مورد نیاز مذاکرات خود را با بازیکنانی که رحمان رضایی در لیست خود ارائه داده آغاز می کنند. 

کد مطلب 5017466

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