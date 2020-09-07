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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۴۰

در واکنش به طرح الحاق کرانه باختری؛

پارلمانهای آمریکای لاتین خواستار بایکوت اسرائیل شدند

پارلمانهای آمریکای لاتین خواستار بایکوت اسرائیل شدند

اعضای پارلمان های آمریکایی لاتین در واکنش به طرح الحاق کرانه باختری، خواستار تدوین قوانینی برای بایکوت رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز ۲۴، نمایندگان پارلمان‌های کشورهای آمریکای لاتین خواهان تدوین قوانینی برای تحریم اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در واکنش به طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری شدند.

اعضای پارلمان‌های ۶ کشور آمریکای لاتین در همایش انجمن پارلمانی‌ها به خاطر قدس بر اهمیت صدور قوانینی برای تحریم رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

نمایندگان این پارلمان‌ها اعلام کردند: پارلمان‌ها نقش مهمی در صدور قوانین برای تحریم و مقابله با تجاوزات اسرائیل دارند. طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری پاکسازی نژادی را تقویت می‌کند.

کد مطلب 5017715
عبدالحمید بیاتی

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