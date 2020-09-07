پارلمانهای آمریکای لاتین خواستار بایکوت اسرائیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز ۲۴، نمایندگان پارلمان‌های کشورهای آمریکای لاتین خواهان تدوین قوانینی برای تحریم اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در واکنش به طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری شدند.

اعضای پارلمان‌های ۶ کشور آمریکای لاتین در همایش انجمن پارلمانی‌ها به خاطر قدس بر اهمیت صدور قوانینی برای تحریم رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

نمایندگان این پارلمان‌ها اعلام کردند: پارلمان‌ها نقش مهمی در صدور قوانین برای تحریم و مقابله با تجاوزات اسرائیل دارند. طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری پاکسازی نژادی را تقویت می‌کند.