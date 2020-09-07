ثبت بیش از ۴۰۰ نیاز فناورانه شهرداری تهران در سامانه «باهم»

به گزارش خبرگزاری مهر، در شهریور ماه ۱۳۹۸ از طریق یک پروژه مطالعاتی، شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری انجام شد و پس از آن سازمان فاوای شهرداری تهران و مرکز تهران هوشمند به عنوان متولیان هدایت و راهبری برنامه «تهران هوشمند»، اقداماتی در جهت ساماندهی و عملیاتی کردن رفع این نیازها انجام داده‌اند.

با هدف پاسخگویی به نیازهای شناسایی شده تا کنون نزدیک به ۳۰۰ تفاهم‌نامه در موضوعات مختلف شهری و فناوری مابین شرکت‌های مختلف نوآور و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان و زیرمجموعه‌های شهرداری تهران منعقد شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

این نیازهای فناورانه و نوآورانه در قسمت مسائل فناورانه در سامانه «باهم» به نشانی baham.tehran.ir بارگذاری شده است. تمامی این موارد با جزئیات معرفی شده و قابلیت اشتراک گذاری دارد. همچنین در جهت هوشمند ساختن فرآیند عرضه و تقاضا، فرمی با عنوان «پاسخ به نیاز» روی هر موضوع قرار گرفته است.

گفتنی است سامانه نوآوری و مشارکت شهروندی «باهم» با هدف ریشه‌یابی مشکلات توسط افراد خبره و دستیابی به راه‌حل‌های نوآورانه از طریق داده‌کاوی و تحلیل بهتر مسائل راه‌اندازی شده است. در این سامانه که موضوعات مختلفی را پوشش می‌دهد، سعی بر ایجاد فضای بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات یا مشکلات مطرح شده، امکان طرح ایده، راه‌حل و پیشنهاد بوده است.