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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

ثبت بیش از ۴۰۰ نیاز فناورانه شهرداری تهران در سامانه «باهم»

ثبت بیش از ۴۰۰ نیاز فناورانه شهرداری تهران در سامانه «باهم»

شهرداری تهران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طی انجام یک پروژه مطالعاتی، ۴۱۸ نیاز فناورانه و نوآورانه شهرداری را شناسایی و در سامانه «باهم» بارگذاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شهریور ماه ۱۳۹۸ از طریق یک پروژه مطالعاتی، شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری انجام شد و پس از آن سازمان فاوای شهرداری تهران و مرکز تهران هوشمند به عنوان متولیان هدایت و راهبری برنامه «تهران هوشمند»، اقداماتی در جهت ساماندهی و عملیاتی کردن رفع این نیازها انجام داده‌اند.

با هدف پاسخگویی به نیازهای شناسایی شده تا کنون نزدیک به ۳۰۰ تفاهم‌نامه در موضوعات مختلف شهری و فناوری مابین شرکت‌های مختلف نوآور و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان و زیرمجموعه‌های شهرداری تهران منعقد شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

این نیازهای فناورانه و نوآورانه در قسمت مسائل فناورانه در سامانه «باهم» به نشانی baham.tehran.ir بارگذاری شده است. تمامی این موارد با جزئیات معرفی شده و قابلیت اشتراک گذاری دارد. همچنین در جهت هوشمند ساختن فرآیند عرضه و تقاضا، فرمی با عنوان «پاسخ به نیاز» روی هر موضوع قرار گرفته است.

گفتنی است سامانه نوآوری و مشارکت شهروندی «باهم» با هدف ریشه‌یابی مشکلات توسط افراد خبره و دستیابی به راه‌حل‌های نوآورانه از طریق داده‌کاوی و تحلیل بهتر مسائل راه‌اندازی شده است. در این سامانه که موضوعات مختلفی را پوشش می‌دهد، سعی بر ایجاد فضای بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات یا مشکلات مطرح شده، امکان طرح ایده، راه‌حل و پیشنهاد بوده است.

کد مطلب 5017798

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