یحیی گل محمدی در باشگاه پرسپولیس حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی بعدازظهر امروز در ساختمان باشگاه پرسپولیس حاضر شد.

سرمربی پرسپولیس در حالی به باشگاه رفت که روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد به دلیل دروغ هایی که از مدیریت باشگاه شنیده و عملکرد ضعیف این تیم در نقل و انتقالات از پست سرمربیگری خود استعفا داده و پرسپولیس را پس از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که بطور متمرکز از ۲۴ شهریورماه در کشور قطر آغاز می شود، ترک خواهد کرد.

گل محمدی به احتمال فراوان نشستی را با مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه خواهد داشت. رسول پناه قبل از جلسه با گل محمدی، گفتگویی را در دفتر مدیرعاملی پرسپولیس با سیدجلال حسینی و امید عالیشاه برگزار کرد.