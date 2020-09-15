پیشرفت پروژه احداث مخازن جاسک به ۳۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عبدالله احمدی، مدیر پروژه مخازن ذخیرهسازی نفت خام در طرح گوره - جاسک، میزان پیشرفت ساخت این مخازن را ۳۰ درصد اعلام کرد و با اشاره به اهمیت احداث مخازن ذخیرهسازی در طرح ملی و راهبردی گوره - جاسک، تولید، انتقال، ذخیرهسازی، اندازهگیری و صادرات نفت را از مؤلفههای مهم در زنجیره تولید تا صادرات نفت برشمرد و افزود: ذخیرهسازی بهمنظور عرضه کافی، بهنگام، بیوقفه و بدون آسیبپذیری تقاضاهای داخلی و خارجی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر پروژه مخازن ذخیرهسازی نفت خام در طرح گوره - جاسک همچنین ایجاد یک پایانه نفتی جدید در شرق تنگه هرمز را از اهداف مهم طرح دانست و تأکید کرد: ذخیرهسازی برای کنترل، ثبات و تداوم عرضه نقش مهمی ایفا میکند و مخازن این طرح مهم کاربردی بهمنظور کاهش ریسک و همچنین ایجاد ثبات و اطمینان در بازار نفت طراحی شده و در حال اجرا است تا بتوانیم ذخیرهسازی مطمئنی در این خصوص داشته باشیم.
احمدی در ادامه با اشاره به پیچیدگی موجود در این پروژه اظهار کرد: برای ساخت این مخازن باید بیش از ۲۷۰۰ مدرک مهندسی در بخش طراحی تفصیلی تهیه کرد که تاکنون تعداد ۲۰۰۰ مدرک آن آماده شده و در مرحله اجرا است و مابقی آن نیز براساس پیشرفت پروژه تهیه خواهد شد.
وی رسوبزدایی از مخازن نفتی را از جمله معضلات موجود در ساخت مخزن دانست و در ادامه به تجربیات کاری که در حوزه ساخت و تعمیر مخازن نفتی داشته است، اشاره کرد و افزود: در گذشته عملیات رسوبزدایی افزون بر اینکه چند ماه مخزن را از سرویس خارج میکرد، سبب میشد بخش زیادی از حجم مخزن را حین عملیات از دست بدهیم و همچنین احتمال آسیب به محیط زیست نیز وجود داشت، اما خوشبختانه شرکت مهندسی و توسعه نفت امروزه با بهرهگیری از تجربیات گذشته و درسآموزی از موارد مشابه پیشین، در مخازن طرح گوره - جاسک از سیستمهای جلوگیری از تشکیل رسوب (SRJ) استفاده خواهد کرد که این سیستم در مخازن ۵۰۰ هزار بشکهای بهطور صددرصدی مانع تشکیل رسوب میشود.
مدیر پروژه مخازن ذخیرهسازی نفت خام در طرح گوره - جاسک برای تأکید بر راهبردی بودن این طرح ملی اعلام کرد: با توجه به برنامه زمانبندی طرح گوره - جاسک، تا پایان امسال نفت آماده ارسال و صادرات است.
پروژه احداث مخازن نفت خام که ۱۸ درصد از کل طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک را به خود اختصاص داده، در مرحله نخست مشتمل بر احداث ۲۰ مخزن هر یک به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه، یک نیروگاه برق ۱۵ مگاواتی و یک واحد تصفیه آب است که در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار در منطقه جاسک و سواحل مکران در حال اجراست.
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