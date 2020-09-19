پیک سوم کرونا در گلستان دور از انتظار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل پیش از ظهر شنبه در ستاد استانی مقابله و پیشگیری از کرونا اظهارکرد: پیک سوم کرونا در کشور را شاهد هستیم و استان‌های قم، تهران، اصفهان، مازندران و گیلان این وضعیت را تجربه کردند.

وی افزود: در گلستان هم پیک سوم کرونا دور از انتظار نیست و امیدواریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی شاهد چنین شرایطی نباشیم.

فاضل با اشاره به شیوع آنفلوانزای فصلی گفت: باید موارد بهداشتی و فاصله فیزیکی را رعایت کرد تا شاهد فاجعه انسانی در زمستان و پاییز نباشیم.

وی ادامه داد: در یکی از برنامه‌های عمامه گذاری در استان، پروتکل‌ها رعایت نشده و برخی از محورهای گردشگری مانند ناهارخوران همچنان شلوغ است.

طبق گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان وضعیت شیوع کرونا در استان زرد بوده و شاخص استان ۱.۵۱ در هر ۱۰۰ هزار نفر است.