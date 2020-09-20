دو کتاب جدید درباره منظومه فکری دلوز به بازار اندیشه ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فلسفه دلوز» در زمره تازه‌ترین تولیدات انتشارات علمی و فرهنگی است که به قلم دانیل وارن اسمین و با ترجمه سید محمد جواد سیدی روانه بازار کتاب شده است. وارن اسمیت در این کتاب با شرح و تفصیلی کامل مخاطب خود را با جهان اندیشه ژیل دلوز آشنا می‌کند و با شرحی روشن از حرکت‌ها و مسیرهای اندیشه وی سعی می‌کند به مخاطب خود نشان دهد که یکی از بزرگترین فلاسفه معاصر جهان چگونه امکانات تازه‌ای برای اندیشیدن خلق می‌کند تا نه تنها اندیشیه را به زندگی متصل کند که زندگی را نیز فراتر از محدود تنگ فردیت بشناسد.

این کتاب در بخش نخست خود به سراغ ارتباط دلوز با فلسفه تاریخ رفته و از این رهگذر پس از معرفی هستی شناسی درون‌ماندگار دلوز به بررسی ارتباط اندیشه‌های او با آرا متفکرانی چون لایبنیتس، هگل و مانت می‌پردازد. کتاب در ادامه به شرح منظومه فلسفی دلوز می‌پردازد و نظریه حساسیت و نظریه هنری وی را شرح می‌دهد و به بررسی دیالکتیک، آنالکتیک، اخلاق و سیاست در تفکر وی وارد می‌شود.

بخش بعدی کتاب شرحی است بر پنج مفهوم دلوزی شامل میل، زندگی، احساس، امر نو و امر گشوده. کتاب در بخش جداگانه‌ای نیز به ارتباط اندیشه او با فیلسوفان معاصر از جمله دریدا، بدیو، پی‌یر کلوسوفسکی و پال پتن پرداخته است. این کتاب در ۸۷۰ صفحه با قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده است.

انتشارات علمی و فرهنگی همچنین به تازگی در قالب مجموعه «راهنمامی سرگشتگان» اثری درباره زندگی و اندیشه ژیل دلوز اثری را منتشر کرده است. این اثر که به قلم کلر کولبورک و با نام «دلوز» روانه بازار کتاب شده است از سوی مؤلف تفسیری بر فلسفه دلوز است که در مقام دفاع از او برآمده است.

این کتاب از زاویه سینما و اندیشه‌های دلوز درباب آن و نگاه او به تکنولوژی، ذات، مکان و زمان و نیز اندیشه‌های او درباره حرکت و تصویر به تفسیر تفکرات وی پرداخته است و در فصول دیگری نیز موضوعاتی چون هنر و زمان، هنر و تاریخ و سیاست را در اندیشه وی مورد کندوکاو قرار داده است. این کتاب در ۲۷۷ صفحه و با ترجمه محمدزمان زمانی و با قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.