اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح های حوزه برق در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شیرخانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در بستر فضای مجازی اظهار کرد: میزان بدهی انباشته شده مشترکان برق در استان ایلام تاکنون بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: برنامه شرکت برق برای وصول مطالبات استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکار است، در ابتدا به صورت اخطار و در نهایت استفاده از ابزار قطع جریان برق مشترکان بدحساب است.

شیرخانی بیان کرد: متأسفانه وضعیت وصول مطالبات بدهی مشترکان برق در استان در شرایط نامطلوبی قرار دارد به شکلی که فعلاً حدود ۶۰ درصد از انرژی فروخته شده وصول می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایلام عنوان کرد: عمده ترین بخشی‌هایی که در حوزه وصول مطالبات در پرداخت به موقع صورتحساب کوتاهی می‌کنند بخش‌های تجاری و خانگی است.

وی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های حوزه برق در ایلام در سال جاری خبر داد و گفت: عدم امکان سرمایه گذاری در بخش تولید برق یکی از چالش‌های این حوزه است.

شیرخانی بیان کرد: یکی دیگر از مهمترین چالش‌های شرکت‌های توزیع در کشور عدم مدیریت مصرف هوشمندانه توسط مشترکان به علت واقعی نبودن قیمت برق است.