سامانه تماس اضطراری با اورژانس در زمان وقوع تصادف ساخته شد

داود داعی نژاد مدیرعامل یک شرکت مهندسی دانش بنیان و عضو هیئت مدیره انجمن سیستم های حمل و نقل هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه eCall گفت: این سامانه از سامانه هایی است که در کشورهای اروپایی رایج بوده و نصب آن بر روی تمامی خودروهای سبک و مسافری تولیدی داخل اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۸ الزامی شده است.

وی با تاکید بر اینکه خودروهایی که در خط تولید قرار می گیرند باید مجهز به این سامانه باشند، گفت: سامانه eCall پس از تشخیص خودکار تصادف، داده های مورد نیاز مرکز اورژانس شامل مشخصات خودرو، طول و عرض جغرافیایی محل حادثه و نیز زمان رخداد آن را بر بستر شبکه موبایل ارسال می کند.

وی با تاکید بر اینکه تا سال ۲۰۳۵ همه خودروها در اروپا باید به این سامانه مجهز شوند، گفت: سامانه می تواند به دو صورت بر روی خودروها نصب شود؛ اول اینکه در خط تولید بطور اختصاصی بر روی خودرو تجهیز یا اینکه خودروی تولید شده توسط یک شرکت سازنده مجهز به یک سیستم عمومی شود. البته روش های دیگر مبتنی بر اپلیکیشن های موبایل هم وجود دارد که دارای قابلیت اطمینان و عملکرد ضعیف تری هستند.

داعی نژاد افزود: این سامانه دارای یک دکمه اضطراری است که در اتاق خودرو تعبیه و در دسترس راننده قرار داده می شود و به محض آنکه راننده در شرایط تصادف آن را فشار دهد ارتباط دو طرفه صوتی با مرکز اورژانس برقرار خواهد شد در نتیجه راننده می تواند رخداد حادثه را هم برای خود و هم دیگران به سرعت گزارش دهد.

به گفته وی، عملکرد تشخیص تصادف در این سیستم همانند سیستم ایربگ خودرو است که می تواند بر اساس شتاب اندازه گیری شده ناشی از ضربات وارده و با استفاده از الگوریتم های مربوطه، تصادف را تشخیص و داده های مورد نیاز را به مرکز اورژانس ارسال کند.

مدیر این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه آمار نسبی تلفات و مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران تقریبا ۴ برابر متوسط جهانی است، گفت: همه سازمان های مرتبط از جمله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهرداری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی، بیمه ها و وزارت بهداشت باید با رویکرد کاهش تلفات و تصادفات به سیاستگذاری داخلی بپردازند و با توجه به اینکه تقریبا ۵۰ درصد تلفات جاده ای در حین و پس از انتقال مجروحان به بیمارستان رخ می دهد که سیستم eCall می تواند منجر به کاهش ۴۰ درصدی تلفات در مناطق شهری و ۵۰ درصدی در خارج از شهرها شود.

وی با تاکید بر اینکه از این رو نصب چنین سامانه ای بر روی خودروهای داخلی ضروری به نظر می رسد، اضافه کرد: به علاوه در صورت اخذ مجوزهای مربوطه، با محدود کردن بهینه سرعت خودروهای تجهیز شده به این سامانه می توان یکی دیگر از مهمترین عوامل منجر به تصادفات و تلفات را کنترل کرد. به عبارت دیگر تغییر نگرش ابزاری از تجهیزات کنترلی کنار جاده ای به تجهیزات درون خودرویی می تواند منجر به نتایج بهتر و کنترل پذیری بیشتر در کاهش تلفات و تصادفات جاده ای شود.

داعی نژاد با بیان اینکه این سیستم کاملاً بومی و قابل توسعه است، گفت: می توانیم اطلاع رسانی خودکار به پلیس و مراکز کنترلی دیگر را به این سیستم اضافه کنیم.

وی گفت: با توجه به این که این سیستم با یک سیمکارت بر بستر اینترنت شبکه موبایل با مرکز اورژانس ارتباط برقرار می کند همکاری اپراتورهای شبکه موبایل در افزایش پوشش دهی شبکه و اولویت دهی ارتباطی به سیستم eCall بسیار حائز اهمیت است و می تواند عملکرد کلی سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو مذاکره با اپراتورهای موبایل برای همکاری و تعامل مناسب در این حوزه را در برنامه کاری داریم.

وی افزود: همچنین درصدد هستیم نرم افزارهای قابل استفاده در مراکز اورژانس را برای این منظور طراحی و توسعه دهیم. این نرم افزارها باید بر اساس استانداردها و معماری های موجود به گونه ای طراحی شود که در عین سریع و قابل اعتماد بودن امکان تصمیم گیری نهایی و تایید تصادف را بر اساس داده های ورودی به اپراتور مرکز اورژانس بدهد و مانع از ارسال مکرر تیم درمان به رخدادهای غیر واقعی بشود.

وی با بیان اینکه این دستگاه دانش بنیان بر اساس دانش فنی بومی این شرکت طراحی و ساخته شده است، گفت: بنا داریم تا پایان امسال دستگاه را با شبیه ساز تصادفات در یکی از کارخانه های خودروسازی کشور مورد تست قرار دهیم و پیش بینی می کنیم از سال آینده این سیستم بر روی خودروها نصب شود.

وی همچنین افزود در حال رایزنی هستیم که با خودروسازهای دیگر در کشور مذاکره کنیم تا از مزایای این سامانه در خودروهای تولیدی خود استفاده کنند