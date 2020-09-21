به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال در حالی به پایان رسید که تیم والیبال سایپا بدون ست از دست رفته با ۳ پیروزی و ۹ امتیاز در صدر جدل رده بندی قرار دارد. تیم‌های فولاد سیرجان، شهرداری ارومیه و سپاهان نیز با پیروزی مقابل حریفان بدون شکست به استقبال هفته چهارم می‌روند.

سایپا تهران؛ جدال اصلی در آمل

شاگردان مصطفی کارخانه در سه هفته ابتدایی بازی‌ها بدون ست از دست رفته موفق شدند سه پیروزی و ۹ امتیاز کسب کنند. نارنجی پوشان با شکست تیم‌های هورسان، خاتم اردکان و راه یاب ملل مریوان در صدر جدول رده بندی قرار دارند. محک جدی تیم سایپا از هفته چهارم آغاز خواهد شد جایی که شاگردان کارخانه در خانه آمل باید صف آرایی کنند. شکست سختِ تیم ۶ نفره هورسان، عبور از تیم قعرنشین راه یاب ملل مریوان که دقیقه ۹۰ حضورش در لیگ مسجل شد و غلبه بر تیم خاتم اردکان شروع آسانی برای نارنجی پوشان بود و در هفته های ابتدایی مسابقات به هماهنگی لازم دست یافتند. باید منتظر ماند و دید ستاره‌های تیم سایپا در جدال با هراز آمل چه خواهند کرد.

فولاد سیرجان؛ رویارویی با حریف قلدر در ارومیه

تیم سیرجان از تیم‌هایی ابتدایی بود که تمرینات خود را زودتر از رقبا آغاز کردند و کمپ تمرینی خود را در سالن فدراسیون برگزار کردند. شاگردان محمدرضا تندروان در پیش فصل بازی‌ها در دیدارهای تدارکاتی نمایش خوبی ارائه دادند و به عنوان مدعی گام در مسابقات گذاشتند. شروع خوب سیرجان در مسابقات ۳ پیروزی و ۹ امتیاز به دنبال داشت تا پس از سایپا در رده دوم جدول قرار گیرند. سیرجانی ها با شکست تیم‌های راه یاب ملل، هراز آمل و شهرداری گنبد به استقبال هفته چهار خواهند رفت. محک جدی شاگردان تندروان در هفته دوم رقابت‌ها مقابل تیم هراز آمل بود و این تیم با نتیجه ۳ بر یک حریف را در خانه شکست داد. رویارویی هفته چهارم با شهرداری ارومیه بدون شک از حساس ترین دیدارهای هفته به شمار خواهد رفت.

شهرداری ارومیه؛ جدالی جذاب با سیرجان

شهرداری ارومیه با هدایت پیمان اکبری یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی در رقابت‌های لیگ به شمار می‌رود. مرتضی شریفی بزرگ ترین صید پیمان اکبری به شمار می‌رود که در روزهای پایانی موفق به جذب آن شد. شاگردان اکبری در شروع مسابقات دربی ارومیه را مقابل تیم آذرباتری برگزار کردند و پیروزی آسانی را تجربه کردند. شهداب یزد و پیکان تهران نیز دو تیم دیگر بودند که مغلوب شهرداری ارومیه شدند. تقابل روز چهارشنبه تیم شهرداری ارومیه با فولاد سیرجان یکی از جذاب ترین‌ بازی هفته خواهد بود و باید دید کدام تیم گوی سبقت را در جدول رده بندی خواهد ربود.

فولاد سپاهان؛ شکست سخت هراز

رحمان محمدی راد مربی جوان و موفق والیبال ایران که هدایت طلایی پوشان سپاهان را در فصل جاری بر عهده دار با سه پیروزی و ۸ امتیاز در تعقیب رقبای بالای جدول است. سپاهان با شکست خاتم اردکان مسابقات را آغاز کرد و در ادامه از سد راه یاب ملل و هراز آمل گذشت. شاگردان محمدی راد در هفته سوم مقابل تیم هراز در حالیکه دو ست ابتدایی را پیروز شدند ست های سوم و چهارم را واگذار کردند و در نهایت در ست پنجم کار را تمام کردند و یک امتیاز را تقدیم حریف کردند. سپاهانی در جدال با هراز کار سختی داشتند و در هفته چهارم باید در خانه شهرداری گنبد صف آرایی کنند. تیمی که تنها یک امتیاز کسب کرده است و تمام سعی خود را برای کسب نخستین پیروزی مقابل سپاهان انجام خواهد داد.

شهرداری ورامین؛ ناکامی در هفته سوم

تیم شهرداری ورامین مدافع عنوان قهرمانی که در فصل نقل و انتقالات عملکرد قابل قبولی نداشت در پایان هفته سوم موفق شد با دو پیروزی و ۷ امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی قرار گیرد. ورامینی ها رقابت‌ها را با شکست دو تیم تازه وارد شهرداری قزوین و آذرباتری ارومیه آغاز کردند و در حساس ترین بازی خود مقابل تیم شهداب یزد با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شدند. شکست مقابل تیم شهداب یزد جدی ترین محک تیم در سه هفته رقابت‌ها بود که ورامین ناکام ماند. پیکان تهران در هفته چهارم باید مقابل ورامین صف آرایی کند و باید دید کدام تیم پیروز خواهد شد.

شهداب یزد؛ پیروزی دلچسب برابر ورامین

تیم شهداب یزد در فصل نقل و انتقالات با جذب محمد عمده غیاثی، سرمربی موفق تیم شهرداری ورامین شروع خوبی داشت تا به عنوان تیم مدعی گام در مسابقات بگذارد. شهدابی‌ها با سرمایه گذاری خوب در فصل جاری مسابقات به عنوان یکی از تیم‌ها مدعی ظاهر شده است که می تواند برای هر تیمی خطرناک باشد. شهداب با شکست شهرداری گنبد استارت پیروزی را زد اما در هفته دوم مقابل شهرداری ارومیه مغلوب شد و در هفته سوم در دیداری سنگین با نتیجه ۳ بر ۲ از سد شهرداری ورامین عبور کرد تا با ۲ پیروزی و ۵ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گیرد. روز چهارشنبه تیم تازه وارد شهرداری قزوین حریف آسانی برای این تیم خواهد بود.

هراز آمل؛ کار سخت مقابل سایپا

تیم هراز آمل با خرید امتیاز تیم کاله گام در مسابقات گذاشت. بهروز عطایی سرمربی نام آشنای کاله هدایت این تیم را بر عهده گرفت. هراز تا پایان هفته سوم نتایج قابل قبولی کسب نکرد و با یک پیروزی و ۴ امتیاز در مکان هفتم جدول رده بندی قرار گرفت. هراز تنها پیروزی خود را در هفته نخست مقابل تیم پیکان در حالی به دست آورد که این تیم به دلیل کرونا سه پاسور اصلی خود را در اختیار نداشت. شاگردان عطایی در دو بازی مقابل تیم‌های سیرجان و سپاهان نتیجه را واگذار کردند و هفته چهارم باید مقابل تیم صدر نشین سایپا میزبان باشند. هراز برای فرار از انتهای جدول باید در بازی روز چهارشنبه تمام تلاش خود را به کار گیرد و همین بر حساسیت بازی خواهد افزود.

شهرداری قزوین؛ تنها پیروزی مقابل آذرباتری

تیم تازه وارد قزوین که به عنوان تیم پانزدهم وارد جدول رده بندی شد تا فدراسیون والیبال بر خلاف آیین نامه خود عمل کند. تیمی که تنها پیروزی خود را مقابل دیگر تیم تازه وارد آذرباتری ارومیه در هفته سوم مسابقات کسب کرد و مقابل تیم شهرداری ورامین حرفی برای گفتن نداشت. شهداب یزد سومین حریف نماینده قزوین خواهد بود.



هورسان رامسر؛ بد شانس ترین تیم

تیم هورسان را می توان بد شانس ترین تیم در شروع مسابقات لقب داد. تیمی که در ابتدای مسابقات ۱۱ بازیکن خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست داد تا در بازی نخست لیگ برتری خود با شش بازیکن مقابل تیم پر ستاره و مدعی سایپا تهران قرار گیرد. بر خلاف انتظارها هورسانی‌ها نمایش قابل قبولی مقابل نارنجی پوشان داشتند و به راحتی مقابل سایپا تسلیم نشدند تا هشداری برای حریفان باشند. نماینده رامسر در هفته دوم باید از تیم شهروند اراک میزبانی می کرد اما این تیم به دلیل عدم صدور کارت بازی مقابل هورسان با نتیجه ۳ بر صفر فنی مغلوب شد. در هفته سوم نیز هورسان با قرعه استراحت مواجه شد تا هفته چهارم و تقابل با خاتم اردکان دومین بازی این تیم تازه وارد در لیگ برتر باشد.

تیم‌های خاتم اردکان و پیکان تهران نیز دو تیمی که در مکان های دهم و یازدهم جدول رده بندی قرار دارند. پیکان پرافتخار ترین تیم رقابت‌ها پس از کش و قوس های فراوان وارد جدول مسابقات شد. محمد ترکاشوند که با معرفی بازیکنان جوان به والیبال ایران نتایج قابل قبولی نیز در مسابقات کسب کرده فصل سختی در پیش دارد. در ابتدای رقابت‌ها سه پاسور اصلی خود را به دلیل کرونا د راختیار نداشت تا مقابل هراز آمل مغلوب شود. تنها پیروزی را مقابل شهرداری گنبد کسب کرد و برابر تیم شهرداری ارومیه تسلیم شد. تیم خاتم نیز با کسب تنها یک پیروزی مقابل شهروند اراک کسب کرد و مقابل تیم‌های سایپا و سپاهان مغلوب شد.

شهرداری گنبد، آذرباتری ارومیه، راه یاب ملل مریوان و شهروند اراک چهار تیم قعرنشین جدول رده بندی هستند که بدون پیروزی چشم به ادامه رقابت‌ها دوخته اند. با توجه به حضور تیم شهرداری قزوین به عنوان تیم پانزدهم هنوز مشخص نیست در پایان مسابقات چند تیم به دسته یک سقوط کرده اند. در آیین نامه مصوب هیات رئیسه در جدول ۱۴ تیمی، ۱۰ تیم رده بندی خواهند شد و ۴ تیم به دسته یک سقوط خواهند کرد اما با توجه به ۱۵ تیمی هنوز تکلیف مشخص نیست!

هر چند سه هفته از فصل جدید رقابت های لیگ برتر سپری شده است اما هنوز بازیها وارد دیدارهای حساس و جذاب نشده و به نظر می رسد از هفته چهارم این اتفاق رخ خواهد داد و تیم های مدعی برابر حریفان بهتری قرار می گیرند تا عیار تیم ها مشخص شود.

جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال در پایان هفته سوم؛