انواع فرآورده هیدروکربوری در سبد فروش بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رینگ داخلی این بورس، امروز (دوشنبه، ۳۱ شهریورماه) شاهد عرضه کالاهای برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، قطران عمده ذوب آهن اصفهان، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه و میعانات گازی مجتمع گاز پارس‌جنوبی است و ته‌مانده برج تقطیر و گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز یکشنبه (۳۰ شهریورماه) کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، ته‌مانده برج تقطیر پالایش نفت کرمانشاه، میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه، میعانات گازی پالایش گاز ایلام و هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز ۶.۳۸۱ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۳۳۴ میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.