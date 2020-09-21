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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۴۵

سومین تجربه آسیایی فوتبالیست بجنوردی؛

منصوری: مقابل تیم فوتبال «الهلال عربستان» نمایش قابل قبولی داشتیم

منصوری: مقابل تیم فوتبال «الهلال عربستان» نمایش قابل قبولی داشتیم

بجنورد- بازیکن بجنوردی شهرخودرو گفت: علی‌رغم این‌که بازی بسیار خوبی مقابل الهلال عربستان به نمایش گذاشتیم و در اکثر دقایق بازی مالک توپ و زمین بودیم نتوانستیم از این برتری استفاده کنیم.

امید منصوری در گفتگو با مهر با اشاره به حضور ثابت در ترکیب تیم فوتبال شهرخودرو در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: سومین تجربه حضور در سطح اول فوتبال آسیا آن هم در برابر یکی از بهترین تیم‌های باشگاهی آسیا تجربه بسیار ارزشمندی برای بنده بود.

بازیکن بجنوردی تیم فوتبال شهر خودرو تصریح کرد: حواشی ابتلای بسیاری از بازیکنان «الهلال عربستان» به کرونا این بازی را تخت تأثیر قرار داده بود و این تصور که تیم الهلال مقابل ما خلع سلاح بود اشتباه است زیرا این تیم با سرمایه‌گذاری گسترده رسیدن به مراحل پایانی لیگ قهرمانان را در سر دارد.

وی با اشاره به کسب اولین امتیاز آسیایی برای تیم فوتبال شهر خودرو افزود: علی رغم این‌که بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشتیم و در اکثر دقایق بازی مالک توپ و زمین بودیم نتوانستیم از این برتری استفاده کنیم و بازی بدون گل مساوی به پایان رسید.

منصوری در انتها گفت: با تیم فوتبال شهر خودرو قرارداد دارم و با حداکثر توان در خدمت تیم و هواداران عزیز خواهم بود.

کد مطلب 5028974

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