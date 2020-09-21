به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ ۸ ساله، بر لزوم بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای بهره‌گیری از آموزه‌ها و عبرت‌های آن تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به همزمانی چهلمین سالگرد دفاع مقدس با اوج‌گیری تقابل جریان مقاومت اسلامی با آمریکا و صهیونیست‌ها، تصریح کرد: نسخه دفاع مقدس ملت بزرگ ایران به عنوان یک الگوی فرهنگ ساز و تاریخ ساز در مردم و مسئولان ما تبلور یافته و مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.

رئیسی افزود: دفاع مقدس تجلی ایمان و اخلاص، صبر و توکل، دشمن شناسی و دشمن ستیزی و ولایتمداری و فتح الفتوح ملت ایران بود که به الگوی مقاومت برای جهانیان تبدیل شده و کسانی که به عزت و اقتدار حاصل از این رویداد عظیم بی توجه‌اند، باید به عبرت‌های آن توجه کنند.

تولید قدرت از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس بود

رئیس قوه قضائیه، «تولید قدرت» را از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس عنوان کرد و با تأکید بر استفاده هوشمندانه از ابزار قدرت برای ابراز قدرت، گفت: جهشی که از نظر صنعتی و علم و فناوری در کشور به وجود آمده، در پرتو دفاع مقدس شکل گرفته و توان موشکی امروز ما محصول مجاهدت، خودباوری و ایثارگری بهترین فرزندان این سرزمین است.

رئیسی افزود: باید برای نسل جوان گفته شود که چگونه ملتی که در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی و نظامی قرار داشت، با دست خالی اما با ایمان و اراده در برابر دشمن و جبهه متحد کفر جانانه ایستاد و به پیروزی و موفقیت‌های بزرگ دست یافت.

مکتب شهید سلیمانی در پرتو دفاع مقدس شکل گرفت

رئیس قوه قضائیه، «انسان سازی» را یکی دیگر از ابعاد و دستاوردهای مهم دفاع مقدس دانست و گفت: مکتب شهید سلیمانی در پرتو دفاع مقدس شکل گرفت و تربیت انسان‌های در تراز انقلاب اسلامی در کشور و حتی فراتر از مرزها، از برکات و توفیقات جنگ بود که نمونه بارز آن شهید ابومهدی المهندس است.

رئیسی افزود: پیوندی که بین هویت اسلامی ما، هویت ملی ما و هویت انقلابی ما به وجود آمده، در پرتو دفاع مقدس حاصل شده و اگر ابعاد دفاع مقدس به طور دقیق تبیین شود، می‌توانیم با تکیه بر فرهنگ ایثار، جهاد و خودباوری بر مشکلات امروز نیز فائق آبیم و کشور را بسازیم.

گره زدن مشکلات کشور به اخم و لبخند دشمن خطای فاحش است

رئیس قوه قضائیه، گره زدن حل مشکلات با تحولات خارجی را اشتباه راهبردی جدی دانست و گفت: برخی ممکن است به لفظ نگویند اما حل مسائل کشور را منوط به روشن شدن نتیجه انتخابات کشورهای دیگر می‌دانند اما هر جا به دستان خارجی‌ها و اخم و لبخند آنها نگاه کردیم، دچار مشکل و وقفه شدیم.

کشور را باید با اتکا به خدا و توان خود بسازیم

رئیسی با تأکید بر گره گشا بودن روحیه جهادی در همه عرصه‌ها و در تمام دوره‌ها، تصریح کرد: مشکلات کشور در پرتو ایمان و اخلاص و صبر و روحیه جهادی حل شدنی است و هر جا مردم و نیروهای انقلابی با روحیه جهادی وارد عرصه شدند، نتایج خوبی به دست آمده است.

آمریکا بدعهد است؛ اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل کنند

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از بدعهدی آمریکا در نقض قوانین بین‌الملل و حقوق معاهدات، سیاست‌های سردمداران کاخ سفید را شکست خورده دانست و با تأکید بر مطالبه گری از اروپایی‌ها، به اروپایی‌ها نیز توصیه کرد به جای سخنرانی و صدور بیانیه، به تعهدات خود عمل کنند.

رابطه حقارت بار با اسرائیل سودی برای حکام خودفروخته ندارد

رئیسی همچنین عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را «نمایش حقارت حکام خودفروخته» این کشورها توصیف کرد و گفت که این اقدام ذلت بار سودی برای این کشورها ندارد و تنها راهبرد کارآمد امروز، «مقاومت فعال و مقتدرانه در برابر دشمنان» است.

در اجرای عدالت هیچ مانع و حد و مرزی نمی‌شناسیم

رئیس قوه قضائیه، مهم‌ترین موضوع برای دستگاه قضائی را مصالح مردم و دفاع از حقوق عامه و عمل به موازین قانونی و شرع در اجرای عدالت عنوان کرد و خطاب به کسانی که دنبال فضاسازی علیه نظام و سیستم قضائی هستند، متذکر شد که هیچ حد و مرز و مانعی نمی‌تواند خللی در مسیر دستگاه قضائی به وجود آورد.

اردبیل؛ مقصد هفدهمین سفر استانی رئیس دستگاه قضا

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز در این نشست اعلام کرد که آیت الله رئیسی در هفدهمین سفر استانی خود، روز پنجشنبه هفته جاری در رأس یک هیأت عالیرتبه قضائی به استان اردبیل سفر خواهد کرد.

صدام برای توسعه سلطه خود با شعار ایران هراسی همسایگانش را دوشید

معاون بین‌الملل قوه قضائیه نیز با بیان اینکه چهلمین سالگرد دفاع مقدس یادآور همراهی، حمایت و پشتیبانی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس از رژیم دیکتاتور صدام در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران است، گفت: در آن زمان صدام، ایران را دشمن همسایگان معرفی کرده بود و به این بهانه آنها را برای تحکیم دیکتاتوری داخلی و بسط سلطه منطقه‌ای می‌دوشید و پس از بهره کشی از آنها، در نهایت پاداششان را با تجاوز و اشغال داد و در آن شرایط بود که آنان دست کمک به سوی جمهوری اسلامی دراز کردند و ملت ایران با بزرگ منشی به یاری آنها شتافت.

هشدار به حکام عرب: به زودی با شرمندگی دست به دامان ملت ایران می‌شوید

علی باقری با بیان اینکه امروز هر چند از صدام خبری نیست اما همان کشورها با رژیمی جنایتکار، اشغالگر و متجاوز علیه ملت‌های منطقه به ویژه ملت مظلوم فلسطین هم‌پیمان شده‌اند و تاریخ دوباره تکرار شده است، به کشورهایی که با ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی به قلب امت اسلامی خنجر زده‌اند هشدار داد که دیری نخواهد پایید که طعمه سلطه گری های این رژیم اشغالگر خواهند شد و آن وقت است که آمریکا و اروپا به دادشان نخواهند رسید و باز هم با شرمندگی دست به دامان جمهوری اسلامی و ملت ایران خواهند شد.

ایجاد امکان ارتباط تصویری در ۲۰۰ مرکز قضائی در تهران

در ادامه نشست، زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برنامه این مرکز برای افزایش ظرفیت ارتباط تصویری زندان‌ها با مراکز قضائی سراسر کشور، اجرای این طرح را موجب کاهش قابل توجه اعزام و بدرقه زندانیان در استان‌ها دانست که در برخی استان‌ها این میزان نزدیک به صفر شده است و افزود: ۲۰۰ نقطه در استان تهران برای برقراری ارتباط تصویری و ایجاد امکان دادرسی از راه دور تجهیز شده‌اند و پیش بینی می‌شود با توجه به آمار ۴۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان در استان تهران نسبت به کل کشور، با اجرای طرح مذکور، این رقم کاهش قابل توجهی پیدا کند.

طراحی نرم افزار بومی ردیابی پابند الکترونیک

وی همچنین از طراحی نرم افزار بومی «ردیابی پابند الکترونیک» در کشور خبر داد و گفت که پیش از این به دلیل غیربومی بودن نرم افزار ردیابی پابند الکترونیک، ظرفیت فعال بودن همزمان این پابندها محدود بود که در نرم افزار جدید ایرانی طراحی شده، این محدودیت برطرف شده و امکان افزایش رقم استفاده از این پابندها تا ۱۰ هزار مورد تا پایان سال جاری فراهم شده است.

تلاش شوراهای حل اختلاف برای حفظ حقوق موجر و مستأجر

حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با اشاره به مراجعات مکرر مردم به این شوراها درباره تضییع حق صاحب خانه‌هایی که نیاز به ملک خود دارند، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که مبنای اقدام این شورا درباره اختلافات موجر و مستأجر است، در این زمینه پیش بینی لازم را نکرده است و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، هنوز مصوبه مذکور اصلاح نشده است.

تأکید دوباره رئیس دستگاه قضا بر مدیریت بازار و حل مشکلات معیشتی مردم

آیت الله رئیسی در واکنش به گزارش وزیر دادگستری درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنها از مهم‌ترین مسائل است که بارها بر آن تأکید شد و باز هم تأکید می‌کنم همه باید تلاش کنند تا در اقتصاد ثبات ایجاد شود و هر چه بیشتر به مردم اطمینان دهیم بازار ثبات دارد و آنها احساس کنند فرایند تولید تا مصرف مدیریت شده است، امنیت خاطر بیشتری پیدا خواهند کرد.