برگزیدگان حروف نگاری «لبیک یا حسین» اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون هر شیعی ضمن قدردانی و تشکر از حامیان (حوزه هنری و پرتال فرهنگی راسخون) و تمامی شرکت‌کنندگان در فراخوان حروف‌نگاری لبیک یا حسین و طبق برنامه اعلام شده در فراخوان، نتیجه جلسه داوری را به شرح زیر اعلام کرد:

تعداد ۸۴۶ اثر رسیده به دبیرخانه توسط هیأت انتخاب آثار مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار گرفت و از میان آنها ۷۱ اثر در نهایت دقت و رعایت نکات هنری و فنی انتخاب و به نمایشگاه راه یافت.

این آثار در آستانه اربعین حسینی در گالری حوزه هنری تهران و پرتال فرهنگی راسخون به نمایش گذاشته می‌شود و همچنین جلسه داوری آثار با حضور آقایان سید حسن موسی زاده، علی رضائیان، هادی معزی، محمد روح الامین و مسعود نجابتی برگزار شد که آثار برگزیده در سایت کانون هنر شیعی اکران خواهد شد.

هنرمندانی که آثارشان در بخش حروف‌نگاری فارسی برگزیده تشخیص داده شد، بدون هیچ اولویت، به شرح زیر است:

سید محمد مهدی سیدی نیا

رضا راعی عمران

علی خلج

محمد پلوزاده

وحید یعقوب‌لو

به هر نفر قاب فرش متبرک حرم حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال اهدا خواهد شد.

همچنین در این بخش از نازنین اسماعیل زاده و جواد پژوهنده با اهدای قاب فرش متبرک و جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال تقدیر می‌شود.

هنرمندانی که آثارشان در بخش حروف‌نگاری لاتین برگزیده تشخیص داده شد، بدون هیچ اولویت، به شرح زیر است:

رضا راعی عمران

محمد رضا مهدیانی

وحید یعقوبلو

به هر نفر قاب فرش متبرک و جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال اهدا می‌شود.

همچنین اثر فرزانه سادات ملکی در این بخش مورد تقدیر داوران قرار گرفت که با اهدای قاب فرش متبرک و جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال از وی تقدیر خواهد شد.

هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته است، عبارتند از:

مهران پندار، نجمه سادات رامین، نوشین بیجاری، مصطفی برجی، مریم جعفریان، مروارید کبریایی، محمد اهوز، علی اردستانی، ابوالقاسم طحانیان، احسان علیرضائی، امین زاده تقی، ایمان ماندگاری، آزاده قاسمیان، آسیه کاکایی، درسا شهبازی، رضا راعی‌عمران، زهرا کیانی، سپیده حسین جواد، ستایش احمدی، سیدعلی مخملباف، سیدکمال بخشایش، سیده شکوفه علویان، علی جاودان، علی خلج، فاطمه شفیعی، فاطمه کرمانی، فرزانه فاتحی، کلثوم آفتاب، مجید دستانی، محسن هیزجی، محمدحسین نقشینه، محمود بازدار، مرتضی رحمتی، مسعود شعبانی، مینو حیات‌بخش، وحید یعقوب‌لو، سیده مریم مخملباف، علی ناصری، علیرضا پوراکبری، فرهود مقدم، منصوره باقری، سیدمحسن حسینی.