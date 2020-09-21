رهاشدگی آموزش در مهدهای کودک/ غرب زدگی به جای آموزش بنیادی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ۷۳۳ مهد کودک در استان کرمان کار آموزش کودکان قبل از ورود به دبستان را برعهده دارند اما سوال اساسی این است که نحوه آموزش به کودکان در سنی که شخصیت و تفکر آنها در حال شکل گیری است مطابق کدام الگو و سند تدوین شده انجام می‌شود.

نگرانی از جریان نفوذ در سیستم آموزش و تربیتی دانش آموزان در مدارس در حالی با مطرح شدن سند ۲۰۳۰ طی سال‌های اخیر افزایش یافت که روند آموزش در مهدهای کودک هم نگرانی‌های قابل توجهی در راستای نحوه آموزش در مهدکودک‌ها به همراه داشته است.

در حالی تمام تمرکز و نگاه‌ها به نحوه آموزش در مدارس متمرکز شده که سالهاست شاهد رهاشدن روش‌های آموزشی در مهدهای کودک هستیم

در حالی تمام تمرکز و نگاه‌ها به نحوه آموزش در مدارس متمرکز شده است که سالهاست شاهد رهاشدن روش‌های آموزشی در مهدهای کودک هستیم به طوری که رسماً تبلیغ استفاده از روش‌های غربی و با حضور برخی افراد انجام می‌شود.

در حالی متولی مشخصی برای نظارت بر نحوه آموزش‌ها وجود ندارد که عملاً روش‌های آموزشی هیچ شباهتی به اصالت فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارد و هر روز بیشتر از نوع نظام تربیتی در مدارس فاصله می‌گیرد.

هر چند که می‌توان مهدهای قرآنی را نیز در بین لیست مهدهای استان کرمان پیدا کرد اما غالب مهدهای استان نوع آموزش‌ها و محتوای آنها تناسبی با دبستان ندارد و رد پایی سند تحول بنیادین در این مراکز به سختی قابل مشاهده است.

متولی نظارت بر روش‌های آموزشی در مهدها کدام دستگاه است؟

از سوی دیگر عدم استفاده از نیروی‌های تخصصی، عدم اختصاص حقوق مکفی و مشکلات اقتصادی که به دلیل شیوع کرونا به مهدکودکها وارد شده است روند آموزش در این مراکز را با مشکلات بیشتری نیز مواجه کرده است.





زهرا پور قربان، کارشناس ارشاد جامعه شناسی در گفتگو با مهر اظهارداشت: آموزش‌هایی که در مهدهای کودک به کودکان ارائه می‌شود جای سوال دارد و می‌توان امن‌ها را با سند ۲۰۲۳ مقایسه کرد.

وی بیان کرد: متأسفانه هیچ دستگاهی بر نوع آموزش‌ها و محتوا نظارت ندارد و کسی هم جوابگو نیست.

رهاشدگی آموزش در مهدهای کودک

پور قربان گفت: در واقع تأثیری که مهدهای کودک بر کودکان می‌گذارند بسیار عمیق‌تر از تأثیر تربیتی و فرهنگی در سال‌های ابتدایی دبستان است اما رهاشدگی در این بخش به شدت دیده می‌شود.

وی ادامه داد: آنقدر که در برخی از مهدها روی موسیقی تاکید می‌شود روی آموزش مسائل دینی وقت نمی‌گذارند.

آنقدر که در برخی از مهدها روی موسیقی تاکید می‌شود روی آموزش مسائل دینی وقت نمی‌گذارند

وی بیان کرد: روند نظارت آموزشی بر مهدها باید تعیین تکلیف شود و آموزه‌ها به صورت یکپارچه و یک شکل ارائه شوند و مهدها به صورت خودسرانه برخی از آموزش‌های را وارد مهدها نکنند.

وی گفت: در حال حاضر مشخص نیست بهزیستی در این زمینه متولی است یا آموزش و پرورش و مربیان مهدها نیز بعضاً بدون طی کردن دوره‌های آموزشی متناسب با حساسیت شغلی به سادگی موارد مهدها می‌شوند.

مهدکودک‌ها نباید جزیره‌ای تصمیم بگیرد

وی گفت: یک نهاد باید در خصوص وضعیت فعلی پاسخگو باشد و نباید اجازه داد بی برنامه در مسیر تربیت و آموزش کودکان در مهدها حرکت کنیم و هر مهد برای خود در این زمینه تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به تأثیر مهدها بر نقش پذیری شخصیتی کودکان گفت: در حال حاضر چه روش مؤثر و تدوین شده‌ای از سوی سیستم آموزشی برای مهدها برای ارائه آموزه‌های دینی و ایرانی انجام می‌شود؟

مهدهای کودک تحت نظارت آموزش و پرورش قرار گیرد

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نیز در گفتگو با مهر ضمن اشاره به لزوم اجرای دقیق سند تحول در نظام آموزشی گفت: باید با توجه به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در راستای ارتقا سیستم آموزشی گام برداریم.

محمد مهدی زاهدی افزود: در این راستا طرحی پیشنهاد داده شده است که مطابق با آن مواردی در خصوص مدارس غیردولتی و مهدهای کودک پیشنهاد شده است و پیشنهاد مشخص ما در خصوص مهدهای کودک نیز نقش آفرینی مستقیم آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد: اجرای سند تحول بنیادی در بحث آموزش امری ضروری است و در این خصوص باید شاهد یک برنامه ریزی عملیاتی باشیم و تأثیر عملی آن را ببینیم.

مطالبه بسیاری از والدین کودکان تحول در خصوص نحوه آموزش در مهدهای کودک است و باید منتظر بود و دید عملاً مسئولان مرتبط با آموزش چه راهکاری برای تحویل جدی آموزش‌ها در مهدهای کودک ارائه خواهند داد.