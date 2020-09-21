به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه، «استیو منوچین» وزیر خزانه داری، «مارک اسپر» وزیر دفاع، «رابرت اوبراین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید و «ویلبر راس» وزیر بازرگانی آمریکا، امروز دوشنبه با برگزاری کنفرانس خبری مشترکی از تحریم های جدیدی علیه ایران خبر دادند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در این خصوص گفت: هر مورد تجارت تسلیحات با ایران با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد. فرقی نمی‌کند چه کسی باشد. اگر از تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تخطی کنید، با خطر تحریم مواجه می‌شوید.

وی در ادامه اضافه کرد: ۲ فرد که به طور مشخص نقش اساسی در برنامه غنی سازی اورانیوم ایران دارند، تحت تحریم قرار می‌گیرند. این تحریم ها شامل وزیر دفاع ایران نیز است.

وی در ادامه نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا را نیز به دلیل تقویت روابط با ایران تحت تحریم قرار داد.

پمپئو سپس به عدم همراهی تروئیکای اروپائی با واشنگتن در برنامه کشورش برای فعال سازی مکانیسم ماشه نیز اشاره کرد و گفت که انتظار دارد فرانسه، آلمان و انگلیس تحریم‌ها علیه ایران را اجرا کنند.

او ادعا کرد که این کشورها (انگلیس، آلمان، و فرانسه) در محافل خصوصی موافقت خود را با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعلام کرده اند!

مایک پمپئو در این باره گفت: بر اساس دستور ترامپ، من اولین گام را بر می‌دارم؛ بخش تدارکاتی وزارت دفاع ایران و مادورو را نیز تحریم می‌کنیم؛ حمیدرضا کردوانی و احمد شواد تحت تحریم قرار می‌گیرند.

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که امروز با تحریم وزیر دفاع و نیروهای مسلح ایران و سازمان صنایع دفاعی ایران و مدیر آن، اولین اقدام تحت فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور را انجام خواهم داد!

منوچین: ما برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار دادیم!

در ادامه این کنفرانس، استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد: ما برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار دادیم. ما افراد کلیدی و مهم برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را تحریم می‌کنیم. هر گونه نهاد مالی‌ که به چنین سازمان‌هایی خدمات ارائه دهد، تحریم خواهد شد. بیشتر کسانی که امروز هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند با سازمان انرژی اتمی ایران ارتباط دارند. ۵ کارشناس ایرانی به دلیل پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران مشمول تحریم‌ها خواهند شد. ۳ نفر از معاونان این سازمان (سازمان انرژی اتمی ایران) تحریم شدند و بعضی از تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد با کاربرد دوگانه نیز تحریم می‌شوند؛ گروه شهید همت و شهید مودت که در تولید مایعات سلاح بالستیک فعالیت دارند؛ هر گروه دیگری هم که در تسهیل مالی در این حوزه کار کند،‌ تحریم می‌شود.

وزیر بازرگانی آمریکا: ۵ دانشمند را به فهرست تحریم شدگان اضافه کردیم

در ادامه «ویلبر راس» وزیر بازرگانی آمریکا گفت: ۵ دانشمند(احمد نوزاد قلیک، بهنام پورعمادی، حمید سپهریان، مجتبی فرهادی گنجه و سید جواد احمدی) را به فهرست تحریم شدگان اضافه کردیم؛ این افراد کسانی هستند که در آزمایشگاه سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کنند و در فهرست تحریم شدگان قطعنامه سازمان ملل قرار دارند. یکی از این افراد سفری به خارج داشت تا در رفع ابهامات فنی آژانس نقش داشته باشد و فرد دیگر هم با نهاد هسته‌ای ایران کار می‌کند، اینها کسانی هستند که برای دریافت مجوز پیرامون صادرات خود با محدودیت بیشتری مواجه هستند؛ زیرا نقش کلیدی در همکاری با حکومت ایران دارند. ایران باید به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد!

وزیر دفاع آمریکا مدعی شد: واشنگتن آماده پاسخ به هر گونه حمله آتی ایران است

مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز در ادامه ادعاهای خصمانه کشورش علیه ایران مدعی شد که واشنگتن آماده پاسخ به هر گونه حمله آتی تهران است!

وی در این باره ادعا کرد: ایالات متحده دسترسی حکومت ایران به منابع مالی را محدود می‌کند و باعث می‌شود کمک ایران به گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله و حوثی‌ها کم شود. این اقدام گامی در راستای صلح در خاورمیانه بوده و به محافظت از مردم آمریکا و مهار ستیزه‌جویی ایران کمک خواهد کرد!

اوبراین ادعا کرد: آمریکا اجازه نمی دهد ایران بیش از این امنیت خاورمیانه را در معرض خطر قرار دهد

رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در ادامه از تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ۲۶ فرد حقیقی و نهاد حقوقی ایران خبر داد و در اظهاراتی از سر یأس و درماندگی کشورش گفت که شورای امنیت سازمان ملل به وظایف خود در قبال ایران از طریق تمدید تحریم‌های ایران عمل کند.

وی در این رابطه ادعا کرد: ایران به دنبال این است که به یک صادرکننده سلاح تبدیل شود؛ اما آمریکا اجازه نخواهد داد تهران بیش از این امنیت خاورمیانه را در معرض خطر قرار دهد!

مشاور امنیت ملی کاخ سفید بی اشاره به سخنان مدیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی در خصوص همکاری ایران با این نهاد بین المللی ادعا کرد: ایران همچنان درباره برنامه هسته‌ای خود دروغ می‌گوید و مانع حضور بازرسان سازمان ملل می‌شود!