داور به سود تیم قطری سوت زد/ پرسپولیس مستحق شکست نبود

به گزارش خبرنگار مهر، ادموند بزیک پس از شکست یک بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس برابر الدحیل قطر گفت: فوتبال بازی اشتباهات است و تیمی که اشتباه کند گل می خورد. پرسپولیس تلاش زیاد کرد اما روی یک پنالتی بازی را واگذار کرد.

وی ادامه داد: دو تیم فوتبال زیبایی را به نمایش نگذاشتند. به نظرم عادلانه ترین نتیجه برای این دیدار تساوی بود. پرسپولیس می توانست این بازی را ببرد اما خستگی بازیکنان باعث شد که حملات زیادی نداشته باشند.

بزیک ادامه داد: شکل بازی خیلی دلچسب نبود و بعد از این که الدحیل گل زد بازیکنان این تیم به دنبال دفاع از تک گل خود بودند و به همین خاطر پرسپولیس نتوانست موقعیت خطرناک زیادی خلق کند.