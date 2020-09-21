رسانه های صهیونیست مدعی پیشرفت تل آویو وسودان برای عادی سازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای صهیونیست مدعی حصول پیشرفت بین تل آویو و سودان جهت زمینه سازی برای عادی سازی روابط بین دو طرف شدند.
بر اساس این گزارش، این رسانهها مدعی شدند که بین تلآویو و سودان برای مهیا کردن مسیر عادی سازی روابط پیشرفت حاصل شده است.
از سوی دیگر رسانههای صهیونیست از فعالیت یک مرکز حامی منافع رژیم صهیونیستی در بحرین پیش از عادی سازی روابط این کشور عربی حاشیه خلیج فارس با تل آویو خبر دادند.
طبق اعلام رسانه های صهیونیست، احتمالاً این مرکز به عنوان محل سفارت رژیم صهیونیستی در منامه به فعالیت بپردازد.
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