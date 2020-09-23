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۲ مهر ۱۳۹۹، ۹:۲۹

در لامرد و مهر صورت گرفت

برگزاری دورهمی فرماندهان و رزمندگان بسیجی دوران دفاع مقدس

برگزاری دورهمی فرماندهان و رزمندگان بسیجی دوران دفاع مقدس

لامرد- دورهمی فرماندهان و رزمندگان بسیجی دوران دفاع مقدس شهرستان‌های لامرد و مهر برگزار شد.

عبدالرضا حسن زاده که این طرح را اجرا کرده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژه برنامه پخش زنده دورهمی فرماندهان و رزمندگان بسیجی دوران دفاع مقدس شهرستان‌های لامرد و مهر از طریق پیج صفحه مجازی نیز قابل مشاهده است.

وی گفت: یادگاران دفاع مقدس در این دورهمی هر شب به خاطره گویی از شهدا و رزمندگان منطقه با موضوع یک عملیات می‌پردازند.

وی افزود: این مراسم به مدت شش شب در حسینیه امام حسن مجتبی (ع) لامرد برگزار می‌شود.

حسن زاده اظهار کرد: حضار چهارشنبه دوم مهرماه عملیات بیت المقدس، پنج شنبه سوم مهرماه عملیات والفجر٨، جمعه چهارم مهرماه عملیات کربلای ۵، شنبه پنجم مهرماه عملیات بیت المقدس ۳، یکشنبه ششم مهرماه عملیات فتح المبین را روایت گری خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم با همکاری حوزه بسیج شهری شهید سید مصطفی خمینی و پایگاه خاتم الانبیا لامرد انجام می‌شود.

او در پایان گفت: افرادی که تمایل به تماشای برنامه به صورت حضوری دارند می‌توانند با استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حسینیه حضور یابند.

کد مطلب 5030855

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