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۵ مهر ۱۳۹۹، ۸:۱۶

تعیین تکلیف سرمربی المپیکی تیم ملی بسکتبال تا پایان هفته

تعیین تکلیف سرمربی المپیکی تیم ملی بسکتبال تا پایان هفته

فدراسیون بسکتبال قصد دارد تا پایان هفته پیش رو تکیف کادر فنی تیم ملی را برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو مشخص کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال سال گذشته با هدایت مهران شاهین طبع و از حضور  در جام جهانی ۲۰۱۹ چین به عنوان برترین تیم آسیایی حاضر در این رقابت ها ورودیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را از آن خود کرد.

بعد از این رقابت ها رئیس فدراسیون بسکتبال از تمدید قرارداد مهران شاهین طبع و اعزام تیم ملی به توکیو با هدایت تیم این خبر داد اما تعویق یک ساله بازی های المپیک - دلیل فراگیری جهانی کرونا - این همکاری را مشروط و انعقاد قرارداد برای رسمی کردن آن را منوط به تصمیم گیری های جدید کرد.

این تصمیم در نشست کمیته فنی فدراسیون بسکتبال و با بررسی مسائل مختلف پیرامون تیم ملی اتخاذ خواهد شد.

تا به امروز و با وجود حواشی ایجاد شده پیرامون مهران شاهین طبع و موقعیت وی در راس تیم ملی، هنوز تصمیم گیری لازم در این زمینه اتخاذ نشده اما قرار است طی هفته پیش رو کمیته فنی تشکیل جلسه دهد تا جمع بندی لازم در این زمینه انجام شود.

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تایید کرد.

کد مطلب 5031464
زینب حاجی حسینی

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