بازیکنان استقلال نباید مغرور شوند/ «قایدی» نقش کلیدی خواهد داشت

محمدرضا شکورزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر و در مورد پیروزی سه بر صفر استقلال برابر الاهلی عربستان گفت: خوشحالم بعد از مدت ها یک بازی زیبا و دلچسب را در طول ۹۰ دقیقه از استقلال شاهد بودیم. در بازی های اخیر این تیم استقلال همیشه نیمه اول را به حریفانش واگذار می کرد و در نیمه دوم تلاش می کرد تا اشتباهاتش را جبران کند اما در این دیدار که واقعاً برای استقلال از اهمیت بالایی برخوردار بود آبی پوشان از دقیقه یک بازی تا سوت پایان پرتلاش و هجومی ظاهر شدند و اجازه خودنمایی به الاهلی را ندادند، خط حمله استقلال به اعتقاد من یکی از خطرناک ترین خط حمله های لیگ قهرمانان است. دیاباته، مطهری و قائدی هر وقت پا به توپ می شدند دفاع الاهلی را به وحشت می انداختند و دیدیم دو گل از سه گل این بازی را قائدی و دیاباته به ثمر رساندند.

شکورزاده در مورد عملکرد سایر خطوط استقلال هم گفت: خط دفاع آبی پوشان بی نقص بود و باعث شدند تا این آرامش به دروازه بان تیم هم سرایت کند و دیدیم مدافعان و گلر استقلال نمایش قابل قبولی ارائه دادند در خط هافبک هم اسماعیلی، کریمی و ریگی بدون اشتباه بودند. خصوصاً کریمی که بسیار تاثیرگذار بود و ریگی که قصد بر هم زدن نقشه های خط میانی الاهلی را داشت و در مجموع آبی پوشان با یک بازی بدون نقص به یک پیروزی قاطع دست پیدا کرده و به مرحله بعد صعود کردند.

وی در مورد پاختاکور ازبکستان که استقلال باید به مصاف آن برود گفت: پاختاکور یک تیم بسیار جنگنده و فیزیکی است، آنها با اتکا به قدرت بدنی که دارند سعی می کنند حریف را به زانو دربیاورند. شناخت خوبی از هم در زمین دارند و با تعصب خاصی بازی می کنند، بنابراین استقلال باید وارد حاشیه ها نشده، خونسردی و آرامش خود را حفظ کند و مالکیت توپ را از آن خود کند تا بتواند با داشتن مهاجمان زهردار خود مقابل حریفان خود به پیروزی دست پیدا کند.

شکورزاده تصریح کرد: نقش قائدی در این دیدار بسیار تاثیرگذار است، او با حرکات انفجاری خود در محوطه جریمه می تواند استقلال را صاحب پنالتی کند بنابراین اعتقاد دارم اگر آبی پوشان آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند برنده این دیدار خواهند بود. اما نباید دچار غرور باشند و فکر کنند چون الاهلی را بردند پس می توانند همه حریفان را به راحتی شکست دهند.

شکورزاده با ابراز رضایت از عملکرد مجید نامجومطلق گفت: او یکی از بهترین های استقلال است، شجاعانه هدایت آبی پوشان را به عهده گرفت و ریسک بزرگی انجام داد حالا وظیفه همه هواداران و پیشکسوتان است که از او حمایت کرده تا او بتواند با روحیه ای بالاتر کارش را انجام دهد به طور حتم با شناختی که او از بازیکنان تیمش دارد مطمئناً با بهترین ترکیب برابر پاختاکور به میدان خواهد رفت.