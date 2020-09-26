به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سه تحلیل انجام شده توسط کارشناسان رویترز بر مبنای داده‌های ردیابی کشتی تانکرترکرز نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر علی‌رغم تحریم‌ها به شدت جهش کرده است.

صادرات نفت خام ایران پیش از تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود اما آمریکا تلاش کرد تا با وضع تحریم‌های جدید این صادرات را به صفر نزدیک کند. با این حال ایران همیشه راهی برای دور زدن تحریم‌ها و صادر کردن نفت خود پیدا کرده است.

داده‌های تانکرترکرز و دو شرکت دیگر که از رویترز درخواست کردند نامی از آنها برده نشود نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر دوباره به شدت افزایش یافته و به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. این محدوده بزرگ نشان می‌دهد که ردیابی دقیق فعالیت‌های ایران برای صادرات نفت تا چه حد مشکل است.

سمیر مدنی، یکی از مؤسسان تانکرترکرز می‌گوید: صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه سپتامبر بسیار بالا رفته و ما معتقدیم به ۱.۵ میلیون بشکه در روز نزدیک شده است. این سطحی از صادرات است که ما در یک سال و نیم اخیر ندیده بودیم.

طبق داده‌های تانکرترکرز صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به دو برابر صادرات ماه آگوست رسیده است و از این صادرات ۱۱ درصد را میعانات گازی تشکیل می‌دهد.

بازه‌ای که تانکرترکرز در ماه آگوست برای صادرات نفت ایران اعلام کرده بود بین ۳۵۰٫۰۰۰ تا ۷۵۰٫۰۰۰ بشکه در روز بود.

داده‌های تانکرترکرز نشان می‌دهد نیمی از صادرات ایران توسط انتقال کشتی به کشتی با نفتکش‌های خارجی حمل شده که این ردیابی آن را مشکل می‌کند.