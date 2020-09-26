جزییات تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا افزایش سن بازنشستگی نیز جزء اصلاح قوانین سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است یا خیر گفت: بله افزایش سن بازنشستگی نیز یکی از پیشنهادات ما در اصلاح قوانین بوده است.

وی با اشاره به اینکه قانون تأمین اجتماعی در سال ۵۴ به تصویب رسیده است، گفت: زمانی که قانون تأمین اجتماعی تصویب می‌شد سن امید به زندگی ۵۸ سال بود و در نتیجه حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۵ سال با ۳۰ سال سابقه و یا ۶۰ سال با کمتر از ۳۰ سال سابقه بود، اما در حال حاضر به یمن اتفاقات خوبی که در کشور افتاده، امید به زندگی برای خانم‌ها ۷۵ سال و در آقایان ۷۳ سال است.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: یعنی امید به زندگی دو دهه افزایش یافته ولی سن و سابقه برای بازنشستگی بالا نرفته است. در حالی که در تمام دنیا یک رابطه منطقی بین امید به زندگی و حداقل سن بازنشستگی وجود دارد و ما متأسفانه برعکس عمل کردیم. یعنی نه تنها سن بازنشستگی را بالا نبردیم بلکه با قوانینی مانند مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد و… این سن را پایین‌تر آورده‌ایم.

وی افزود: این موارد طبیعتاً باعث می‌شود سازمان دچار عدم تعادل در مصارف و عدم تنظیم ورودی و خروجی شود همچنین پایداری مالی در بلندمدت نیز دچار مشکل می‌شود.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی افزایش پیدا می‌کند گفت: چنانچه این آئین نامه به تصویب برسد افزایش سن بازنشستگی به تدریج و برای بیمه شدگان جدید به صورت پلکانی خواهد بود و در دنیا هم همینطور است. در فرانسه حداقل سابقه برای بازنشستگی ۴۰ سال است. خیلی از کشورهای پیشرفته که رشدهای اقتصادی بالا داشتند، کارگرانی با ۴۰ سال سابقه کار دارند اما کارگران ما زیر ۴۰ سال سابقه، بازنشسته می‌شوند.

وی تاکید کرد: سازمان پیگیر اصلاح سن بازنشستگی است و در صورت اجرایی شدن مشمول افرادی می‌شود که زیر ۵ سال یا ۱۰ سال سابقه دارند و یا بیمه شدگان جدید.