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۵ مهر ۱۳۹۹، ۹:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جزییات تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

جزییات تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است، گفت: در صورت اجرایی شدن، این قانون شامل حال بیمه‌شدگان جدید و افراد کم سابقه می‌شود.

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا افزایش سن بازنشستگی نیز جزء اصلاح قوانین سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است یا خیر گفت: بله افزایش سن بازنشستگی نیز یکی از پیشنهادات ما در اصلاح قوانین بوده است.

وی با اشاره به اینکه قانون تأمین اجتماعی در سال ۵۴ به تصویب رسیده است، گفت: زمانی که قانون تأمین اجتماعی تصویب می‌شد سن امید به زندگی ۵۸ سال بود و در نتیجه حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۵ سال با ۳۰ سال سابقه و یا ۶۰ سال با کمتر از ۳۰ سال سابقه بود، اما در حال حاضر به یمن اتفاقات خوبی که در کشور افتاده، امید به زندگی برای خانم‌ها ۷۵ سال و در آقایان ۷۳ سال است.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: یعنی امید به زندگی دو دهه افزایش یافته ولی سن و سابقه برای بازنشستگی بالا نرفته است. در حالی که در تمام دنیا یک رابطه منطقی بین امید به زندگی و حداقل سن بازنشستگی وجود دارد و ما متأسفانه برعکس عمل کردیم. یعنی نه تنها سن بازنشستگی را بالا نبردیم بلکه با قوانینی مانند مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد و… این سن را پایین‌تر آورده‌ایم.

وی افزود: این موارد طبیعتاً باعث می‌شود سازمان دچار عدم تعادل در مصارف و عدم تنظیم ورودی و خروجی شود همچنین پایداری مالی در بلندمدت نیز دچار مشکل می‌شود.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی افزایش پیدا می‌کند گفت: چنانچه این آئین نامه به تصویب برسد افزایش سن بازنشستگی به تدریج و برای بیمه شدگان جدید به صورت پلکانی خواهد بود و در دنیا هم همینطور است. در فرانسه حداقل سابقه برای بازنشستگی ۴۰ سال است. خیلی از کشورهای پیشرفته که رشدهای اقتصادی بالا داشتند، کارگرانی با ۴۰ سال سابقه کار دارند اما کارگران ما زیر ۴۰ سال سابقه، بازنشسته می‌شوند.

وی تاکید کرد: سازمان پیگیر اصلاح سن بازنشستگی است و در صورت اجرایی شدن مشمول افرادی می‌شود که زیر ۵ سال یا ۱۰ سال سابقه دارند و یا بیمه شدگان جدید.

کد مطلب 5032757
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      26 4
      پاسخ
      امید به زندگی زیر صفر
    • بنام IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      25 1
      پاسخ
      به نظر من امید به زندگی در ایران از 50سال هم کمتر شده این قانون برای کشورهایی است که امکانات زیادی دارند ودر رفا کامل هستند این کشور که هیچی ان روی قانون نیست فقط دزدی وبی عدالت روی قانون است
    • معراج سلیمانی IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      7 1
      پاسخ
      چرا سن امید بزندگی اقایان را نمیکنند ۷۵ ویا ۸۰ سال ولی خانمها ۷۵ سال است فقط خانمها بیشتر امید بزندگی دارن اقایان بیشتر امید بزندگی دارند
    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      27 2
      پاسخ
      در حال حاضر به یمن اتفاقات خوبی که در کشور افتاده، امید به زندگی برای خانم‌ها ۷۵ سال و در آقایان ۷۳ سال است! چه اتفاقات خوبی؟ شما الان اتفاقات خوب می بینید؟ امید به زندگی می بینید؟ طنز جالبی بود!
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      14 1
      پاسخ
      خیلی از کشورهای پیشرفته که رشدهای اقتصادی بالا داشتند ... صحبت از کشورهای پیشرفته دارای رشد اقتصادی بالاست ولی کشور ما رشد اقتصادی نداره چه برسه رشد اقتصادی بالا!
    • روزهان IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      15 0
      پاسخ
      سن سکته قلبی رسیده به ۳۰ سالگی اون هم با این همه پیشرفت علم جهانی که خواه ناخواه در ایران هم مثمر ثمر هست بعد میگه امید به زندگی افزایش یافته .!!!!!🤦‍♂️🤦‍♂️
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      15 3
      پاسخ
      سلام ایا با وضعیت امید به زندگی با73 سالرا قبول داری دوما شاید نظرتون اینه که کسی نتونه از بازنشستگی استفاده کنه
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      23 1
      پاسخ
      هر روز یه فکر جدید برای خالی کردن جیب مردم
    • محمد IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      21 1
      پاسخ
      همه چی مون مثل خارجی هاس فقط فقط سن بازنشستگی مون مشکل داره
    • روح الله IR ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      البته تامین اجتماعی برای اینکه دچار عدم تعادل در مصارف و عدم تنظیم ورودی و خروجی منابع نشود، ابتدا بهتر است طلب 88 هزار میلیاردی خود را از دولت بگیرد بعد سن بازنشستگی را بالا ببرد.
    • میثم IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      8 0
      پاسخ
      خدایش خجالت نمی کشین .این معادلات از کجا میارین.امید به زندگی شده ۴۰ سال.بی.............،،،،،،
    • KE ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      8 0
      پاسخ
      پس تکلیف سرکار رفتن جوان ها چه می شود؟
    • DE ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      6 0
      پاسخ
      شما کار دایم برای کارگر تامین کنید بعد این قانون را تغییر بدهید .
    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      4 0
      پاسخ
      جالب بود این هم از طنز امروز امید به زندگی با رفاه بالا تغذیه مناسب وحتی حقوق بالای خط فقر خندیدم
    • رامین IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      6 0
      پاسخ
      سلام...دقیقا چه اتفاقی افتاده که امید زندگی بالا رفته توی این ۸ سال دولت بی تدبیری و نا امیدی...امید به زمدگی به ۲۰ سال رسیده نه ۷۵ برای اینکه از مردم پول بگیرین دارن چرت و پرت میگن
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      8 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای اونی که ای حرفو میزنه آخه مارو با فرانسه کشور اروپایی مقایسه میکنی واقعا یا از چیزی خبر ندارین یا خودتو زدین به خ...
    • علیرضا IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      4 0
      پاسخ
      بله امید به زندگی شما بالا رفته،شمایی که حساب بانکیتون پر و هیچ دغدغه ای نداری. ولی ما چی از ترس هزینه سنگین کفن و دفن و سایر هزینه ها امید به نمردن داریم
    • مجید IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      5 0
      پاسخ
      اتفاقات خوب 😂😂😂
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      4 0
      پاسخ
      جوک خنده داریه 😂😂😂😂
    • بیکار IR ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      6 0
      پاسخ
      اول خدمات تامین اجتماعی ایران با فرانسه رو مقایسه بکن بدسن بازنشستگی ببربالا
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      7 0
      پاسخ
      خداوند به داد این این کشور برسد با این تصمیم های بی فکرانه یعنی نمی دانید ملت با سیلی صورت شان را قرمز نگهمیدارند به خدا این تصمیم ها جواب دارد صبر خدا هنوز زیاده ولی یقین داشته باشید یک روز باید جو
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      4 1
      پاسخ
      شاید سن امید به زندگی رفته باسه بالا ولی همینقدر درد و مرض هم زیاد شده ...شما که خودتونو با خارجیا مقایسه میکنید باید به اطلاعتون برسونم اونجا وقتی بازنشسته میشن دیگه هیچ غم وغصه ای ندارن ولی اینجا چی
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      3 0
      پاسخ
      ایران را با فرانسه مقایسه نکنید فرانسه کجا ایران کجا .در مورد سن بازنشستگی قیاس میکنید در مورد حقوق هم مقایسه کنید ایران را چرا با کویت همسایه جنوبی مقایسه نمی کنید حقوق کارگر ایرانی را با کارگر کوی
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      5 1
      پاسخ
      هر چقدر می خواهید ظم کنید و کارگران بیچاره را به مرگ نزدیک کنید خدا رحمت کند امام خمینی را که می گفت به پا برهنه ها برسید شما با این تصمیم همه را دارید می کشید بدانید خشم خداوند شما را رها نخواهد کرد
    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      1 1
      پاسخ
      من با افزایش سن بازنشستگی تامین اجتماعی مخالفم
    • احمد IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نمخواهیدسن بازنشستگی را بالاببرید،این همه جوان بیکاروتحصیل کرده را جذب بازارکارکنید،که امیدبه زندگی درآنها ازبین رفته ودچاربیماری افسردگی شده اند
    • علی تنها IR ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      من که نظرم اینه اصلا دنبال بیمه تامین اجتماعی نرید اگر کسی که میخواهد خودش رو بیمه بازنشستگی کنه به درد دل بازنشسته های تامین اجتماعی گوش بده که چه ظلمی سازمان در حق اینا کرده و میکنه بعد بره دنبالش .
    • معلی IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      حرفهای قشنگ قشنگ زیاد میزنین ولی عملا بالای شصت سال نمیتوان کار کرد دیگه خود دانید باز هم ما به قانون احترام میگذاریم
    • مهسا FR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی وقت بود اینطور نخندیده بودم..بلا نگیرید.....به یمن اتفاقات خوووووب..خودشم این چند سال اخیررر..خیلی جوک بامزه ای بود
    • علی ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا که شرم ب شما فقط ب فکر سود خودتونید و خالی کردن جیب مردم هر روز هم یه برنامه جدید سر ملت درمیارید
    • رضا بایرامی IR ۲۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      با این وضعیت نمتونم سن 50برسم تا 60ساله بشیم باز نشته
    • NL ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      فرانسه اگر سابقه کار وگذاشته ۴۰ سال برید ببینید مدیریت کشورشون وسواد مدیریتی وتوان اداره کردن کشورشون‌.ببینیدمردم رو چجور دررفاه گذاشتن . شما جلوی یه کرونا نتونستین بگیرین چجوری امیدمیدین
    • NL ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اگرسن بازنشستگی از ۶۰ سال کمترنشه. مطمئن باشین تنها راه تحریم کردن بیمه ی تامین اشتباهی توسط ملت هست. چون تا به امروز هیچ خیری از این سازمان ندیدن.
    • حسین RO ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام چرا رانندگان که شغل سختی وحادثه وبا جون خودشان بازی میکنند هیچ موقعه سازمان تامین اجتماعی هیچ موضوعی بعنوان شغل زیان آور مطرح نمیکنند خواهشمندیم ما رانندگان را دریابید
    • RO ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی احمق هستند امید به زندگی تو ایران نرسیده به باز نشستگی سکته میکنند اینقدر تو فشار مالی هستند ،،،به جای این قانون، ،،،قانون اعدام و زندانی کردن خانواده اختلاس گر رو اجرا کنید که حق مردم رو نخورن
    • ناشناس IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چرا درآمد مردم ا با فرانسه مقایسه نمیکنی🥱
    • سارا IR ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
      1 0
      پاسخ
      چطور می توانید خودتون را با کشورهای پیشرفته ای همچون فرانسه مقایسه کنید؟ مسخره است
    • مرتضی IR ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      درود با احترام کارگران که 25 سال دارند و بیمه از طریق تامین اجتماعی واریز می کنند بازنشسته این طرح می باشند
    • عاطفه IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      قانون بازنشتگی زودتر از موعد برای مادران شاغل دارای ۳ فرزند چی شد

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