هشدار توئیتر در مورد نشت اطلاعات از رابط برنامه نویسی این سایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، هکرها در صورت دسترسی به این کلیدها میتوانند برای سرقت توکن های این پرتال و نیز اسرار برنامه نویسان و توسعه دهندگان توئیتر اقدام کنند.
توئیتر به توسعه دهندگان فعال در این پرتال به نشانی developer.twitter.com در مورد مشکل امنیتی مذکور که ممکن است به سرقت اطلاعات از حسابهای کاربری آنها منجر شود، هشدار داده است.
سایت یادشده دارای امکاناتی برای استفاده توسعه دهندگان توئیتر است تا آنها اپلیکیشنهای خود و کلیدهای رابط کاربری برنامه نویسی آنها را در توئیتر مدیریت کرده و به توکن ها و کلیدهای رمز حسابهای توئیتر خود نیز دسترسی داشته باشند.
توئیتر به خصوص از افرادی که از رایانههای عمومی و مشترک برای دسترسی به developer.twitter.com استفاده میکنند خواسته تا اطلاعات خود را از روی آنها پاک کنند. چون دادههای ذخیره شده بر روی کش این رایانهها میتواند برای دسترسی به دادههای خصوصی برنامه نویسان مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. این شرکت میگوید مشکل یادشده را به تازگی برطرف کرده است.
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