رقابت موتورسواران به مناسبت هفته دفاع مقدس در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات سرعت موتورسواری آزاد استان به مناسبت هفته دفاع مقدس، با شرکت ۸۰ موتورسوار در هفت کلاس، دیشب در پیست یادگار امام تبریز برگزار شد.

در این مسابقات، ۸۰ موتورسوار در هفت کلاس ۱۲۵ آقایان و بانوان، مینی جی پی، کلاس ۶۰۰، هزار، آزاد و فوق سنگین شرکت کرده و هرکدام در کلاس‌های مربوط به خود به رقابت پرداختند.

رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این رابطه اظهار کرد: دومین دور از سری مسابقات سرعت موتورسواری استان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد تا یاد و خاطره حماسه سازانی که در راه دفاع از وطن جان فشانی کردند، گرامی داشته شود و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان نیز قدمی در این مسیر بردارد.

سیامک امیرخیزی هدف از برگزاری مسابقات فوق را تقویت و ارتقای کیفیت مسابقات و معرفی کامل این رشته به صورت آکادمیک دانسته و ادامه داد: برگزاری چنین مسابقاتی می‌تواند ورزشکاران را جهت حضور در مسابقات کشوری و بین المللی آماده‌تر کرده و سبب می‌شود تا بتوانیم در سطوح بالاتر حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی افزایش شور و نشاط اجتماعی و ایجاد هنجار در جامعه را موضوعی مهم دانست و افزود: شناساندن رشته موتورسواری به عنوان یک ورزش، موضوعی قابل توجه است که ما را به فعالیت‌های بیشتر ترغیب می‌کند که امیدواریم بتوانیم با برگزاری چنین مسابقاتی حمایت‌های مسئولان ذیربط را به دست آورده و به آرمان‌هایمان جامه عمل بپوشانیم.

وی در رابطه با اهمیت برگزاری مسابقات در همه کلاس‌های موتورسواری اضافه کرد: در این مسابقات برای سومین بار مسابقه کلاس ۱۲۵ سی سی برگزار شد و این درحالی است که حدود سه ماه از تشکیل و فعالیت این کمیته سپری می‌شود و با توجه به اینکه به عنوان کلاس پایه موتورسواری محسوب می‌شود، سعی داریم با جذب جوانان و استعدادهای برتر و برگزاری مداوم این دوره‌ها، قهرمانانی را جهت معرفی به تیم ملی پرورش دهیم.

در پایان این دور از رقابت‌ها، وحید رامین راد، یونس عقیلی، علی عقیلی، عباس فرجی، مهدی قلیزاده و خانم عقیلی، عناوین قهرمانی مربوط به کلاس‌های خود را کسب کردند.