عمران خان به افغانستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو، همزمان با مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، «عمران خان» نخست‌وزیر پاکستان در پاسخ به دعوت «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، اعلام کرد که در آینده نزدیک از کابل دیدار خواهد کرد.

در همین رابطه «صدیق صدیقی» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز شنبه در توئیتر نوشته که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان درباره روند صلح و لزوم برقراری آتش‌بس گفتگو کردند.

عمران خان از زمان روی کار آمدن در جولای سال ۲۰۱۸ تاکنون از کابل دیداری نداشته است.