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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

توقیف دو خودروی حامل قاچاق در شهرستان دنا/ کشف ۱۷۰ قهوه ساز

توقیف دو خودروی حامل قاچاق در شهرستان دنا/ کشف ۱۷۰ قهوه ساز

یاسوج- فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف کالاهای قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال از دو دستگاه خودرو در محور یاسوج - اصفهان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیقباد مصطفایی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان دنا با هماهنگی مرجع قضائی در محورهای مواصلاتی یاسوج به اصفهان ایست و بازرسی برپا کردند.

وی ابراز داشت: مأموران حین انجام ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و به آنان دستور توقف دادند.

مصطفایی تصریح کرد: رانندگان با بی توجهی به دستورات پلیس از محل متواری شده که پس از طی مسافتی با شلیک چند تیر هوایی و سپس به سمت لاستیک‌ها خودروها نیز متوقف شدند.

مصطفایی گفت: مأموران در بازرسی از این خودروها ۱۷۰ عدد قهوه ساز، ۷۶ عدد مخلوط کن، ۲ دستگاه ماشین لباسشویی، یک دستگاه ماشین ظرف شویی، ۱۸۰ عدد شارژر برقی، ۳۶ عدد سر پلوس خودرو، ۲۴ عدد لنت خودرو، ۲۴ عدد کمک خودرو، ۱۵ هزار عدد ماسک خارجی و یک دستگاه کولر دو تیکه کشف و ضبط کردند.

مصطفایی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده ۲ میلیارد ریال، برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا ۳ نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

وی با بیان اینکه قاچاق از تهدیدهای مهم تولید و اشتغال ملی است، تصریح کرد: نیروی انتظامی قاطعانه با قاچاقچیان کالا و ارز برخورد می‌کند.

کد مطلب 5032951

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