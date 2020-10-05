نشست سلامت اجتماعی و آینده آن در جهان اسلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی و مرکز همکاریهای علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نهمین نشست از سلسله نشستهای راهبردی- تمدنی، سلامت اجتماعی و آینده آن در جهان اسلام یکشنبه ۲۷ مهرماه برگزار میشود.
در این نشست یونس نوربخش دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه درباره داراییها و اموال عمومی در اسلام و نقش آن در حوزه سلامت به ارائه سخن میپردازد.
همچنین علی ودادهیر دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر روابط بین الملل کرسی یونسکو درباره داراییها و متعلقات همگانی برای سلامت و ویروس کرونا: درسها، دلالتها و چالشهای آن در جهان اسلام سخنرانی میکند.
دبیر نشست هم حجت الاسلام والمسلمین حبیب اله بابایی رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی است.
نشست یادشده یکشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برپا میشود و لینک ورود به جلسه http://dte.bz/scscenter است.
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