ناتو: ایروان و باکو به جنگ پایان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی دویچه‌وله، ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز دوشنبه پس از دیدار با مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه در ارتباط با تنش‌های مرزیِ قره‌باغ گفت: انتظار من این است که ترکیه از نفوذ درخورتوجه خود استفاده کند تا از تنش حاکم در این منطقه بکاهد.

دبیرکل ناتو در این خصوص ادامه داد: ما به شدت از بالاگرفتن درگیری‌ها و تخاصم نگران هستیم. همه طرف‌ها باید فورا از جنگ دست بکشند و راهی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران بیابند.

گفتنی است، چندی پیش جمهوری آذربایجان و ارمنستان در امتداد خط مرزی منطقه مورد مناقشه قره‌باغ مواضع یکدیگر را گلوله باران کردند. به دنبال این حادثه، ارمنستان با اعلام حالت جنگی فراخوان عمومی داد و مردم را به خدمت زیر پرچم فراخواند؛ جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً حالت جنگی اعلام کرد.