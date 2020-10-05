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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۴

شیخ نعیم قاسم:

دستاوردهای محور مقاومت همگی به نفع فلسطین است

دستاوردهای محور مقاومت همگی به نفع فلسطین است

معاون دبیر کل حزب الله لبنان به موضع گیری درباره عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی پرداخت و دستاوردهای محور مقاومت را به نفع ملت فلسطین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان به موضع گیری درباره عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی افزود: مسلمانان و مسیحیان علیه عادی سازی روابط با اسرائیل هستند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان ضمن مخالفت با توجیه و بهانه هایی که کشورهای سازشکار با تل آویو مطرح می کنند، بیان کرد: فلسطینی ها به خوبی می دانند که چه طرفی با آنها و چه طرفی علیه آنهاست. عادی سازی روابط منافقان را رسوا و آشکار کرد.

نعیم قاسم با اشاره به نقش تاثیر گذار مقاومت فلسطین در تحولات آتی، تاکید کرد: مقاومت ملت فلسطین نتایج واقعی و حقیقی در آزادسازی رقم خواهد زد. ما به جوانان عربی و اسلامی و آزادگان در دنیا در حمایت از ملت مقاوم فلسطین امید داریم.

وی در پایان گفت: دستاوردهای محور مقاومت همگی به نفع ملت فلسطین است.

کد مطلب 5041072

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