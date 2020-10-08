۱۴۶۰ موکب خوزستان تعطیل نشدند/ شوری که با ۴ پویش تبدیل به شعور شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - کوثر کریمی: مواکب حسینی امسال دستشان از حرم دور مانده است و چه خوش‌نوایی است که همه زمزمه می‌کنند «به تو از دور سلام» ولی هیچ‌کدام بیکار نمانده‌اند و با انجام امور خیریه مختلف پرچم نهضت عاشورا را برافراشته نگه‌داشته‌اند.

یک هزار و ۴۶۰ موکب پروانه دار در خوزستان فعالیت دارند که از ابتدای دهه ۹۰ پیاده‌روی باشکوه اربعین مطرح شد، هر ساله ایام اربعین برای خدمات‌رسانی به زائران حسینی در مرزهای این استان (شلمچه و چذابه) و حتی مرز مهران و شهر کربلا مستقر می‌شوند.

امسال که ویروس کرونا مانع خدمات‌رسانی خادمان حسینی به زائران کوی عشق شده است ولی این خادمان مواکب دست از کار نکشیده‌اند و هر کدام با ایده‌های زیبای خود به یاری نیازمندان شتافته‌اند؛ آنها ثابت کردند که چه معرفتی در نهضت عاشورا نهفته و هیچ مانعی برای بروز شعور در محضر ارباب عشق وجود ندارد.

رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری برای جهت‌دهی به فعالیت‌ها

امام جمعه موقت اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار می‌کند: بحث کمک به نیازمندان به خصوص با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند، همیشه یکی از اولویت‌های دینی بوده که تأکیدهای قرآن، فرمایش‌های رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بر این اولویت صحه گذاشته است.

حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن‌زاده ادامه می‌دهد: امسال در این شرایط کرونا و مواجه با این ویروس که امکان تشرف به کربلا و شرکت در راهپیمایی نیست، با رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری کمک‌های مؤمنانه سمت‌وسوی خوبی پیدا کرد و خیلی از مواکبی که امکان پذیرایی را از زائران در نقاط مرزی و یا پخت غذا نداشته‌اند، به سمت کمک به نیازمندان و کارهای زیبایی در کشور به خصوص در خوزستان (با تعداد زیادی از مواکب) روی آوردند.

وی با تقدیر از این اقدامات خیرخواهانه مواکب، بیان می‌کند: امیدوارم این کمک‌ها منحصر به اربعین و ماه‌های محرم و صفر نباشد و ادامه پیدا کند تا مردمی که در سختی هستند از مشکلات رهایی پیدا کنند.

امام جمعه موقت اهواز در پایان می‌گوید: هزینه در راستای این کارهای خیریه برای مردمی که نذوراتی را دارند ولی توفیق زیارت اربعین نصیب آنها نشده است نه تنها جایز بلکه بسیار مطلوب خواهد بود و امید می‌رود که این کار فرهنگی و تبلیغی خوبی که انجام شده است، مؤثر واقع شود و این سمت‌وسو را در کمک‌های خود داشته باشیم.

راه‌اندازی چهار پویش برای تغییر فعالیت مواکب

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام اربعین بیان می‌کند: امسال با توجه به اینکه در کشور عراق، ایران و سایر کشورهای دنیا مسئله «کرونا» همه برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و دیگر فعالیت‌های بشری را تحت تأثیر قرار داده است و کشور عراق مرزهای زمینی و هوایی را به منظور حفظ سلامتی مردم بسته است.

حجت الاسلام سید محمود موسوی ادامه می‌دهد: هر ساله جمعیت بسیاری به سمت خوزستان می‌آمد و مواکب مردمی زیادی را در این استان داریم که باید به فکر فعالیت جایگزین برای آنها می‌بودیم.

وی خبر می‌دهد: مواکب از اسفندماه سال گذشته خدمات قابل‌توجهی را به مبتلایان کرونا و همچنین نیازمندان ارائه کردند؛ حتی توزیع بسته‌های معیشتی، بهداشتی و تهیه لباس برای کادر درمان، حضور خادمان افتخاری برای کمک به بیمارستان‌ها و حتی غسل و کفن و دفن اموات کرونایی نیز از خدمات آنها بود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان یادآور می‌شود: هر سال می‌گفتیم موکب‌ها باید برپا شوند ولی امسال به سختی (از شدت ناراحتی) اما با جدیت (به خاطر حفظ سلامتی مردم) اعلام کردیم که برپا نشوند.

موسوی به فعال شدن چند پویش از ابتدای ماه صفر در استان خوزستان اشاره می‌کند و می‌گوید: پویش «موکب سلامت» برای تهیه لوازم بهداشتی مثل ماسک، ژل، الکل و ضدعفونی معابر و همچنین پویش موکب مهربانی برای انجام کمک‌های مؤمنانه و بسته‌بندی مواد غذایی و توزیع میان نیازمندان از جمله این پویش‌ها هستند.

وی اضافه می‌کند: پویش «مهر اربعین» برای تهیه لوازم التحریر، لباس، کیف و کفش و سایر نیازهای دانش آموزان کم‌بضاعت یا بی‌بضاعت و همچنین پویش «موکب حرم عشق» برای جمع‌آوری نذورات، هدایا و کمک‌های مردمی برای کربلا به ویژه صحن حضرت زینب که در حال آماده‌سازی برای زائران حسینی هست نیز از دیگر پویش‌هاست.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان تصریح می‌کند: از مواکبی که در چذابه به آنها زمین دادیم نیز درخواست کردیم که کار ساخت‌وساز خود را ادامه دهند؛ به آنها گفتیم تا ۱۷ سال اربعین در ایام گرماست و باید زیرساخت‌هایی را مثل کولر، یخچال، یخ‌ساز و آب‌سردکن و سایر نیازمندی‌ها برای ایام گرم تأمین کنند چرا که آن وقت امکان پذیرایی در چادر نیست.

موسوی عنوان می‌کند: ناهار ظهر اربعین برای تمامی زندانیان استان به دعوت مواکب طبخ و میان آنها توزیع می‌شوند.

وی در پایان یادآور می‌شود: تعداد زیادی تعمیرات خانه، لوازم خانگی، اهدای جهیزیه، اشتغال‌زایی، آزادسازی زندانیان و توزیع اقلام ضروری بین خانواده‌های نیازمندان نیز انجام شد و در این راستا مواکب پشتیبانی خوبی را داشتند که در این زمینه باید از تلاش همه موکب داران و دیگر خیران حقیقی تقدیر و قدردانی کرد.

زیارت اربعین در خانه

۴۶ سال دارد و از کودکی در مکتب حسین پرورش یافته و صحبت‌هایش را با این شعر آغاز می‌کند که «قیامت بی حسین غوغا ندارد / شفاعت بی حسین معنا ندارد» و «حسینی باش که در محشر نگویند / چرا پرونده‌ات امضا ندارد» و در ادامه می‌گوید: در پنج سال گذشته توفیق خدمات‌رسانی در موکب ستاد عتبات عالیات ایذه (به یاد شهدای شهرستان) در مرز شلمچه نصیبم شده است و امسال از فراق دوری خاک پای زائران ارباب ناراحت هستم.

«افشین قبادی» که گاهی همراه با همسر و دو فرزندش برای خدمات‌رسانی به زائران حسینی راهی مرز شلمچه می‌شد، ادامه می‌دهد: سال گذشته ۲۵۰ نفر خادم را در موکب شلمچه داشتیم و در عین حال هشت موکب هم در شهرستان ایذه وجود داشت تا برای زائرانی که از این ورودی استان راهی کربلا می‌شدند، خدمات‌رسانی می‌کردند.

این خادم حسین با اشاره به اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات ایذه با همراهی مردم و مواکب این شهرستان سال گذشته بالای یک میلیارد تومان برای سیل خوزستان و لرستان هزینه کرده است، می‌گوید: همچنین برای سیل در استان سیستان و بلوچستان هم کمک‌هایی را داشتیم.

رئیس ستاد عتبات عالیات ایذه تصریح می‌کند: امسال دو کارگاه تولید ماسک ایذه نزدیک به چهار ماه فعالیت می‌کرد ولی اکنون که تولید کارخانه‌ای زیاد شد، کار تأمین ماسک هم به تبع راحت شده است؛ همچنین در زمینه طرح معیشتی و کمک‌های مؤمنانه بیش از دو هزار بسته غذایی را بین نیازمندان توزیع کردیم.

قبادی با اشاره به تهیه و توزیع مواد شوینده و ضدعفونی بین اهالی روستایی و شهری، یادآور می‌شود: در ایام اربعین هم اهدای جهیزیه، توزیع بیش از ۸۰۰ بسته نوشت افزار و همچنین تبلت بین دانش آموزان نیازمندان را داریم.

وی عنوان می‌کند: در ابتدای شیوع ویروس کرونا اوضاع آنقدر بد نبود و با رعایت نکات بهداشتی غذای گرم طبخ می‌کردیم؛ به طور مثال در روز غدیر بیش از چهار هزار پُرس غذای گرم توزیع کردیم ولی در عید قربان ۲۷ گوسفند قربانی و گوشت آن میان نیازمندان توزیع شد.

این خادم حسینی با اشاره به توزیع آب هویج و ماسک در بیمارستان ایذه، بیان می‌کند: در ایام اربعین روزانه حداقل ۲۰ تا ۳۰ بسته مواد معیشتی شامل اقلام غذایی را میان نیازمندان توزیع می‌کنیم.

قبادی به همکاری خادمان حسینی ایذه با بیمارستان این شهر و همچنین مشارکت در بحث غسل فوتی‌های کرونایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هر سال شلمچه بودیم ولی امسال جاماندگان از اربعین هستیم که بزرگان اعتقاد دارند که باید بگوییم «جاماندگان فیزیکی از اربعین هستیم» و بنا به فرمایش‌های مقام معظم رهبری می‌توان زیارت اربعین را در خانه داشته باشیم و قطعاً امسال همه مردم ایران و دوستداران اهل بیت در ثواب زائران اربعین شریک هستند.

وی با بیان شعر «لبم لبریز از جام حسین است / عروج نام من بام حسین است» و «اگر جراح قلبم را شکافد / به روی لوح دل نام حسین است» صحبت‌های خود را به پایان می‌رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، «اربعین است و دل از سوگ شهیدان خون است / هر که را می نگرم غم زده و محزون است» در روز اربعین فعالیت‌های مواکب خوزستانی نسبت به دیگر روزهای عادی ماه‌های محرم و صفر بیشتر شده است و چهلم ارباب خود را به شکل باشکوهی گرامی داشته‌اند؛ هرچند کرونا همان ریز جثه‌ای که هر فعالیتی را تعطیل کرد ولی نتوانست مانع بروز عشق‌ورزی خادمان حسینی شود؛ خادمانی که تنها با یک نگاه تغییر حرکت دادند و به سمت و سویی دیگر عرض ارادت خود را به امام حسین (ع) اعلام کردند.