بشار از ایران رفت/ اخطار جدی پرسپولیس به هافبک عراقی

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن پس از حضور در ایران و دریافت ۱۲۰ هزار دلار باقیمانده از مطالبات خود قصد داشت با هواداران پرسپولیس خداحافظی کرده تا به القطر بپیوندد.

با این حال هافبک تیم ملی عراق پس از حضور در ایران نتوانست نظر مساعد باشگاه پرسپولیس را بابت جدایی جلب کند تا مسئولان این تیم خواهان ادامه حضور این بازیکن در فصل آینده لیگ برتر شوند.

بشار رسن پس از برگزاری چند جلسه متوالی با مهدی رسول پناه نتوانست رضایتنامه خود را بگیرد تا مجبور به حضور دوباره در جمع شاگردان یحیی گل محمدی شود. با این حال هافبک ملی پوش عراقی پرسپولیس بدون حضور در تمرینات این تیم راهی کشور عراق شد تا در مراسم سالگرد درگذشت مادر خود شرکت کند.

باشگاه پرسپولیس که در جریان رفتن بشار بود به وی هشدار داده است تا سه شنبه هفته جاری به کشور بازگشته و در تمرینات شرکت کند در غیر این صورت غیبت وی غیر موجه تلقی می‌شود.