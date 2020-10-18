به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی و اکبر بهنام جو با صدور پیام مشترکی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، این هفته را به خادمان تأمین امنیت و اقتدار در جامعه تبرک گفتند.

در متن این پیام آمده است:

بی‌تردید، نعمت بزرگ امنیت، زیرساخت و بستر توسعه پایدار است چراکه تنها در سایه برقراری آن، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و… در جامعه به نحو مطلوب، محقق می‌شوند و زندگی مردم جریان می‌یابد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله ارکان برقراری ثبات و آرامش در کشور است که با اقتدار و صلابتی مثال زدنی، همواره در کنار مردم بوده و همراه و همدل با سایر عناصر دخیل، در مسیر تأمین امنیت ملت بزرگ ایران اسلامی، به طور شبانه‌روزی تلاش می‌کند.

این‌جانبان، ضمن ادای احترام و نثار سلام و صلوات به ارواح مطهر شهدای والامقام ناجا فرارسیدن هفته نیروی انتظامی و تقارن آن با ماه پرفضیلت ربیع الاول را به جان برکفان با اخلاص این نیرو در اقصی نقاط استان اردبیل تبریک می‌گوئیم و از فرماندهان انتظامی استان می‌خواهیم با رویکردی پژوهش‌محور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا این مجموعه پویا نقش بنیادین خود را در نهادینه شدن فرهنگ رعایت نظم عمومی از سوی مردم، پیشگیری و کاستن آسیب‌های اجتماعی و دیگر موارد مرتبط، به بهترین وجه، عملی و به منصه ظهور برساند.