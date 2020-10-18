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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۰

سلطانی‌‎فر تاکید کرد:

کمک به درآمدهای ارزی کشور از طریق گردشگری ورزشی

کمک به درآمدهای ارزی کشور از طریق گردشگری ورزشی

وزیر ورزش در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد که می‌توان ازطریق گردشگری ورزشی و رقم‌های اختصاص داده شده به آن، به درآمدهای ارزی کشور کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مراسم امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز یکشنبه در محل وزارت ورزش و در سالن اجتماعات این وزارتخانه برگزار شد.

در این مراسم مسعود سلطانی فر گفت: وزارت ورزش و جوانان و وزارت گردشگردی به اجماع خوبی برای تعامل بهتر رسیده و دو وزارتخانه اشراف خوبی بر این نوع همکاری دارند.

وی با بیان اینکه گردشگری ورزشی در دنیا به عنوان یک صنعت درآمدزا بسیار مورد توجه قرار دارد، ادامه داد: ما نیز با استفاده از این بستر می‌توانیم با بهره گیری از رقمی که گردشگری ورزشی به خود اختصاص می‌دهد به درآمدهای ارزی کشور و فرآیند توسعه کمک کنیم.

وزیر وزش با تاکید بر اینکه با تلاش بسیار و در دولت‌های مختلف زیر ساخت مناسب برای میزبانی رویدادهای مهم بین المللی ورزشی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: علاه بر استادیوم آزادی و تختی که پیش از انقلاب ساخته شده بود هم اکنون در مجموعه ورزشی نقش جهان، یادگار امام، استادیوم غدیر اهواز، پارس شیراز و… نیز می‌توانیم میزبان رویدادهای بزرگ بین المللی باشیم.

سلطانی فر تصریح کرد: ورزش‌ها و بازی‌های بومی محلی مورد اقبال گردشگران خارجی است و از این فرصت‌ها می‌توان به بهترین شکل بهره گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین در این مراسم علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: مشترکات زیادی بین دو وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد.

به گفته وی یکی از بخش‌های توسعه رفاه اجتماعی در کشور بخش گردشگری و ورزش است که هر دو بخش از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، به خصوص برای ایجاد نشاط در جامعه که در حال حاضر خیلی جامعه به آن نیاز دارد.

کد مطلب 5050378

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