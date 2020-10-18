محقق ایرانی یکی از ۳۰ زن برتر دنیا در حوزه رباتیک معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ربوهاب»، این وب سایت غیرانتفاعی ارتباطات رباتیک از کشور سوئیس، نام فاطمه پهلوان آقابابا، دانش‌آموخته ارشد هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه صنعتی شریف را در فهرست ۳۰ زن برتر حوزه رباتیک در سال ۲۰۲۰ میلادی ذکر کرده است.

در این فهرست نام زنان مختلف از جمله «بالا کریشنامورتی» که با جوزف انگلبرگر پدر حوزه رباتیک همکاری می کرد، دیده می شود. این زنان در حوزه رباتیک فعالیت های مختلفی را انجام داده اند.

در گزارشی که وب سایت ربوهاب در این زمینه فراهم کرده نام آقا بابا به عنوان یکی از موسسان و مدیر ارشد فناوری شرکت Intelize، رئیس کمیته فنی فدراسیون بین المللی روبوکاپ و مدیر فنی یک شرکت فناوری، دیده می شود. استارت آپ Intelize راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم می کند.

همچنین این دانش‌آموخته ارشد هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه صنعتی شریف، یکی از محققان فعال در حوزه سیستم های هوشمند و حوزه رباتیک است که جایزه Silvia Coradeschi Robocup Award را دریافت کرده است. این جایزه برای زنان محقق جوان با تحقیقاتی برجسته در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک است.

در سال جاری میلادی در فهرست ربوهاب نام محققانی از ایران، چین، ژاپن، استرالیا، کانادا، آمریکا، سوئیس، نروژ ، اسپانیا، هند و هلند دیده می شود.