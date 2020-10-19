رویای سه کودک مبتلا به سرطان به حقیقت پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، این سه کودک با حضور در باشگاه فولاد خوزستان روزی متفاوت را تجربه کردند. آنها ابتدا در ترکیب یک تیم ۸ نفره به مصاف تیم لیگ برتری نونهالان فولاد رفتند و در یک کار گروهی این بازی متفاوت را با خاطره خوش و پیروزی خاتمه دادند.

مهمانان فولاد پس از آن دقایقی نظاره‌گر تمرین تیم بزرگسالان این باشگاه بودند و مورد استقبال جواد نکونام و شاگردانش قرار گرفتند.

بازدید از بخش‌های مختلف ورزشگاه مجهز شهدای فولاد خوزستان و آئین اعطای مدال و جام قهرمانی توسط سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان آخرین بخش از این برنامه زیبا بود.

این کودکان آرزو داشتند یک روز فوتبالیست شوند و با پزشک متخصص‌شان همبازی شوند و به حریف گل بزنند.