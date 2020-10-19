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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۶

از سوی باشگاه فولاد خوزستان؛

رویای سه کودک مبتلا به سرطان به حقیقت پیوست

رویای سه کودک مبتلا به سرطان به حقیقت پیوست

آرزوی بنیامین، میلاد و محمد سه کودک خوزستانی مبتلا به بیماری سرطان، توسط باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان و موسسه پنجمین فصل قشنگ به واقعیت تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، این سه کودک با حضور در باشگاه فولاد خوزستان روزی متفاوت را تجربه کردند. آنها ابتدا در ترکیب یک تیم ۸ نفره به مصاف تیم لیگ برتری نونهالان فولاد رفتند و در یک کار گروهی این بازی متفاوت را با خاطره خوش و پیروزی خاتمه دادند.

مهمانان فولاد پس از آن دقایقی نظاره‌گر تمرین تیم بزرگسالان این باشگاه بودند و مورد استقبال جواد نکونام و شاگردانش قرار گرفتند.

بازدید از بخش‌های مختلف ورزشگاه مجهز شهدای فولاد خوزستان و آئین اعطای مدال و جام قهرمانی توسط سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان آخرین بخش از این برنامه زیبا بود.

این کودکان آرزو داشتند یک روز فوتبالیست شوند و با پزشک متخصص‌شان همبازی شوند و به حریف گل بزنند.

کد مطلب 5051506
رضا خسروي

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