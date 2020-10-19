جزئیات تازه از ترانزیت دارو به عراق/ داروها تولید «پایونیر» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، جمال ارونقی، گفت: تصاویر دریافتی از محموله داروی توقیف شده توسط ارتش عراق نشان می‌دهد که این داروها در شرکت داروئی (پایونیر) تولید شده‌اند و مبدأ این داروها از سلیمانیه به مقصد بصره بوده است که در خانقین به ظن قاچاق متوقف شده‌اند.

معاون گمرک ایران خاطر نشان کرد: کامیون‌های حامل این داروها نیز عراقی بوده است.

وی ادامه داد: اسناد و اطلاعات واصله از کامیون‌های توقیف شده بیانگر این است که داروهای ساخت کشور عراق در این محموله وجود دارد.

به گفته ارونقی، از ابتدای شهریور ماه تا کنون بیش از ۳۶ کامیون مواد اولیه دارو و دارو از کشورهایی مانند هند و ترکیه و از مبدأ گمرکات شهیدرجایی و بازرگان، از طریق مرز باشماق به کشور عراق ترانزیت شده و تمامی تشریفات مربوطه با رعایت کلیه مقررات و کنترل‌های لازم در گمرک مرزی مربوطه صورت پذیرفته است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران انتشار اخباری مبنی بر اینکه این داروها از طریق کشور ایران و با ساخت داخل به کشور عراق صادر شده است را مردود اعلام نموده و اعلام کرد در حال حاضر صادرات دارو و کالاهای اساسی و ضروری ممنوع بوده و گمرکات اجرائی کشور علی‌الخصوص گمرکات مرزی حساسیت لازم را در این خصوص اعمال می‌نماید.