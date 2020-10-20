ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌ریزی برای ورود تکنولوژی ۵G همزمان با سایر کشورها اظهار داشت: در مورد نسل پنجم ارتباطات باید تجهیزات را به دو بخش تجهیزات آنتن و شبکه‌های رادیویی و نیز تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های نرم افزاری دسته بندی کرد که تامین تجهیزات نرم افزاری تاکنون در حوزه تکنولوژی‌های سیار بی سابقه بوده است.

وی گفت: از آنجا که ما در بحث تولید نرم افزار تجارب موفقی در داخل کشور داشته‌ایم پیش‌بینی‌مان این است که می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب، بومی سازی بخش تجهیزات نرم افزاری شبکه ۵G در کشور را در دستور کار قرار دهیم.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه نقطه عطف ورود ۵G سال ۲۰۲۰ است که این تکنولوژی به صورت عمومی به جامعه بشری معرفی شده، ادامه داد: اما فراگیری این فناوری حدود ۵ سال آینده (سال ۲۰۲۵) تخمین زده می‌شود و این فرصت مناسبی خواهد بود که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

هاشمی با بیان اینکه تکنولوژی ۵G وابستگی حداقلی به سخت افزار دارد و عمدتاً از مباحث نرم افزاری استفاده می‌کند، در مورد پیش بینی سرعت در این فناوری گفت: عوامل متعددی از جمله نقاط جانمایی، ترافیک جمعیتی، نودهای شبکه و تداخلات فرکانسی در دسترسی بر سرعت این تکنولوژی تاثیرگذار است اما به طور قطع کاربر با ۵G تجربه کاربری بهتر و متفاوت‌تری خواهد داشت.

وی گفت: میزان سقف سرعتی که در دسترسی به اینترنت در ۵G عنوان می‌شود در شرایط ایده آل سنجیده می‌شود و باید توجه داشت که در حوزه‌های مختلف تکنولوژی، تجربه عملی با نتایج نظری و تئوری متفاوت است.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات با بیان اینکه مباحث مختلفی از جمله سرمایه گذاری اپراتورها، بازگشت سرمایه و کشش بازار و نیازمندی مردم، مولفه‌های مهمی در خصوص فراگیری این تکنولوژی در کشور خواهد بود، خاطرنشان کرد: برای شروع بهره‌گیری از این فناوری، در برخی نقاط پرتراکم شهرهای بزرگ از ظرفیت اتصالات انبوه ۵G استفاده می‌کنیم. بر این اساس برای اپراتورها هدف گذاری کرده‌ایم که قبل از پایان سال ۵ سایت (نقطه) در شهر تهران به صورت عملیاتی به تجهیزات ۵G مجهز شود.

وی ادامه داد: در همین حال در خصوص این تکنولوژی ما نگاه کاربستی را دنبال می‌کنیم و عمده تلاشمان این است که از ایده به محصول برسیم. در این راستا تحقیق و توسعه را آغاز کرده و توجهمان به دانشگاه‌ها است. متناسب با نیازهای هدف گذاری شده در حوزه‌هایی چون حمل و نقل هوشمند، آموزش از راه دور، سلامت دیجیتال و جراحی از راه دور که نیازهای اصلی است، کاربست‌های ۵G تعریف شده است.

هاشمی گفت: پس از آن نیز به سراغ کاربست‌هایی مانند معادن و کارخانه‌های هوشمند می‌رویم. مهمترین مساله این است که برای ارائه این خدمات، نباید شبکه با تاخیر همراه باشد. تصور کنید یک سری ربات در یک خط تولید باید به صورت بلادرنگ با هم کار کنند و از طریق یک مرکز، کنترل شوند، در این صورت تاخیر معنادار نیست.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه ۵G در کشور مطابق با نیازهای مدنظر و هدف‌گذاری شده، بهره‌وری را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، گفت: متناسب با این نیازها، کاربست‌های مختلف ۵G حدود ۲ تا ۳ سال آینده اجرایی می‌شود و برای هر کدام از آنها کارگروهی ایجاد شده است که زمان بندی و شرح خدمات آنها را نهایی و مدیریت پروژه را برعهده گیرند.