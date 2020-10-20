مقام روس: به تجارت با ایران ادامه می دهیم/آمریکا خود را خوار نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دمیتری پولیانسکی» معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد که رویکرد ایالات متحده در زمینه وضع تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای چینی و هنگ کنگی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران رویکردی غیرمنصفانه است و روسیه به تجارت با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد.

این در حالی است که اوایل روز دوشنبه نوزدهم اکتبر، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که وزارت خزانه داری این کشور شش شرکت و دو تبعه چینی را به دلیل معاملات خود با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است. پولیانسکی در یک پیام توئیتری نوشت: «باز هم یک رویکرد غیرمنصفانه… ایالات متحده نقش پاسبان جهان را ایفا می‌کند، جانشینی شورای امنیت سازمان ملل یک نقش نامطلوب [برای آمریکا] است.

ما در حال تجارت با ایران هستیم و به این روند ادامه خواهیم داد و ایالات متحده در مقامی نیست که به ما یا سایرین بگوید چه کنیم و چه نکنیم. این کوشش بیهوده و خوار و خفیف سازی ایالات متحده را متوقف کنید!» این در حالی است که پولیانسکی پیش از این نیز از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد و خواستار توقف این سیاست‌ها شد. وی در پیامی توئیتری از واشنگتن خواست اقدامات تحریک آمیز علیه تهران و ارسال سلاح به منطقه را متوقف کند. پولیانسکی خطاب به «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا نوشت: «آقای وزیر خارجه، همه از آمریکا انتظار دارند با توقف تحریک ایران و پمپاژ سلاح به منطقه در ایجاد صلح در خاورمیانه ایفای نقش کند».