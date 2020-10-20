علیرضا دبیر به اردوی تیم کشتی آلیش بانوان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اردوی تیم ملی آلیش بانوان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در سالن توفیق جهانبخت در حال برگزاری است. در همین راستا علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز در محل این اردو حضور یافت و با اعضای این تیم به بحث و گفتکو پرداخت.

رئیس فدراسیون کشتی با اعلام اینکه تیم آلیش بانوان سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ قهرمان جهان شده اظهار داشت: فدراسیون به صورت کامل از شما حمایت می‌کند و شما نیز تلاش و پشتکار خود را در تمرینات بیشتر کنید تا بتوانید از عنوان قهرمانی خود دفاع کنید.

رئیس فدراسیون کشتی، عصر دیروز نیز در اردوی فرنگی کاران حضور یافت و در مورد شرایط تمرینات، رعایت پروتکل‌های بهداشتی با آنها به گفت و گو پرداخت. دبیر از اردونشینان خواست تا با انگیزه و پشتکار بیشتری به کار خود ادامه دهند تا شاهد کسب نتایج مطلوب در مسابقات پیش رو باشیم.