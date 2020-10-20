  1. هنر
اولین حضور بین المللی فیلم سینمایی «پروا» رقم خورد

فیلم سینمایی «پروا» به نویسندگی و کارگردانی مهران مهدویان در اولین حضور بین المللی خود در جشنواره «ییدا» که در کشور اسپانیا برگزار خواهد شد، شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «پروا» به کارگردانی مهران مهدویان به تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و با سرمایه‌گذاری و مجری طرحی سیدمرتضی فاطمی، قرار است در یازدهمین دوره جشنواره فیلم «ییدا» (LIeida) در بخش بین الملل «CINEMA DEL MON» حضور یابد و با ۱۰ فیلم دیگر از کشورهای انگلستان، ایرلند، چین، فرانسه، مکزیک، ژاپن و ... رقابت کند.

این جشنواره از تاریخ ۲۹ اکتبر تا ۸ نوامبر مصادف با ۸ تا ۱۸ آبان ماه در کشور اسپانیا برگزار می شود.

در این‌ فیلم سینمایی بازیگرانی از جمله حسام محمودی، مهتاب ثروتی، سیامک ادیب، علیرضا مویدی، اکبر آیین، آسیه سلطانی، وحید میرزابیگی، مهرداد بخشی، فرزاد باقری، زینب شعبانی، مهدی میری، علی قابشی، محمد شامی، محمد گوهری به ایفای نقش پرداخته اند.

همچنین پخش این فیلم سینمایی توسط شرکت «یونی راما» خواهد بود.

