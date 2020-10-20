اردوی تیم کشتی آزاد ژاپن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوع ویروس کرونا، برگزاری مسابقات و اردوهای کشتی در کشور ژاپن به حالت تعلیق درآمده بود.

بر این اساس پس از اعلام اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان در روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه به میزبانی شهر بلگراد کشور صربستان، اردوی تیم کشتی آزاد ژاپن نیز با حضور ۱۷ کشتی گیر در حال برگزاری است.

اولین اردوی تمرینی آزادکاران ژاپنی در مرکز آموزش ملی آجینوموتو شهر توکیو در حال برگزاری است.

شرکت کنندگان در این اردو همگی پیش از حضور در تمرینات مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند و ضمن تب سنجی ورزشکاران، تمامی اماکن تمرینی و وسایل آنها نیز ضدعفونی می‌شود.