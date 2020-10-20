استخدام بزرگترین وکلای اروپا برای شکایت از پرسپولیس به «کاس»

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه النصر عربستان بعد از باخت به پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا و حذف از این رقابت‌ها، از پرسپولیس به کمیته اخلاق و انضباطی کنفدراسیون آسیا شکایت کردند. بهانه النصر غیر مجاز بودن بازیکنان جدید پرسپولیس و بازی دادن به آنها بود.

این شکایت در کمیته انضباطی AFC رد شد و النصری ها به کمیته استیناف کنفدراسیون آسیا شکایت کردند ولی تاکنون نتیجه این شکایت اعلام نشده است.

«فهد الروقی» نویسنده و کارشناس فوتبال عربستان از تصمیم جدید فدراسیون فوتبال این کشور در حمایت از النصر خبر داد.

وی در توییتر خود نوشت: «در صورتی که باشگاه النصر شکایت خود از پرسپولیس را به مراجع بالاتر ارجاع دهد، فدراسیون فوتبال عربستان با تلاش‌های طاقت فرسا بزرگترین وکلای اروپایی را در راستای حمایت از شکایت این باشگاه در دادگاه کاس، استخدام می‌کند.»

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از کارشناسان حقوقی هم اعلام کرده‌اند که شکایت به دادگاه عالی ورزش ثمری برای النصر نخواهد داشت و النصری ها صرفاً برای جلوگیری از اعتراض هواداران خود دست به این اقدام می‌زنند.