تقدیر از ۵ پاکبان نمونه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی تیزرو- صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: رفت و روب روزانه ۱۲۴ کیلومتر مربع از کلان شهر تهران به همت ۱۴ هزار پاکبان پرتلاش پایتخت انجام می‌شود.

وی افزود: پاکبان‌های سازمان پسماند شهرداری تهران از مهم‌ترین گروه‌های تلاش‌گر در راستای کنترل بهداشت محیط بویژه در روزهای همه‌گیری ویروس کرونا در جامعه هستند که فعالیت‌های آنان با وجود اینکه در خط مقدم مقابله با کرونا هستند شاید کمتر به‌چشم بیاید.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: در راستای تقدیر از زحمات و مخاطرات شبانه روزی این تلاشگران، سازمان مدیریت پسماند موضوع انتخاب پاکبان نمونه شهر تهران را در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار خود قرار داد.

علیپور با اشاره به شاخص‌های انتخاب پاکبان نمونه گفت: برخورداری از حسن معاشرت و سعه صدر در ارتباط با شهروندان و همکاران، امانت داری و حفظ بیت‌المال، خیرخواهی و کمک رسانی به دیگران، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی، مشارکت مؤثر در موقعیت‌های بحرانی، تشویق و ترغیب دیگران به حفظ پاکیزگی و نظافت شهر و … از جمله مهم‌ترین شاخص‌های مد نظر جهت انتخاب پاکبان نمونه بوده است.

وی افزود: این انتخاب در دو سطح مردمی و مناطق صورت گرفته و سازمان مدیریت پسماند پس از انتشار فراخوان «انتخاب پاکبان نمونه شهر تهران» در خردادماه، پذیرای تماس‌های شهروندان و شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه برای ثبت مشخصات پاکبان های منتخب بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در خاتمه گفت: پس از بررسی همه موارد ارسالی، ۳۰ پاکبان نمونه پایتخت انتخاب شدند که به منظور رعایت موازین بهداشتی به قید قرعه ۵ تن از این عزیزان در اولین دوره انتخاب فصلی پاکبانان نمونه روز چهارشنبه شنبه توسط دکتر حناچی شهردار تهران تقدیر و تجلیل خواهند شد. ضمناً در مراسمی دیگر سایر پاکبان‌های منتخب از سوی سازمان مدیریت پسماند مورد تقدیر قرار می‌گیرند.