«خاطره نمناک» به مکزیک می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم انیمیشن «خاطره نمناک» به کارگردانی مسعود قدسیه، به بخش رسمی جشنواره فیلم‌های محیط زیستی «سان‌سینه» مکزیک راه یافت.

دوازدهمین دوره جشنواره فیلم‌های محیط زیستی «سان‌سینه» مکزیک، از ۱۴ تا ۲۱ آبان‌ماه برگزار شده و حدود ۱۰۰ فیلم مستند و انیمیشن در این رویداد به نمایش گذاشته می‌شوند.

امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، این جشنواره بصورت آنلاین برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم «خاطره نمناک» آمده است: «دختر و پسری مشغول بازی در کنار تپه‌ای هستند؛ دختر به یکباره گم می‌شود و پسر در تمام طول عمر خود به دنبال دختر می‌گردد!»

این فیلم پیشتر در جشنواره «گلدن کوکر» بلغارستان هم به نمایش درآمده بود.