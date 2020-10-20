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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۶

در بحبوحه تنش‌ها میان آنکارا و آتن؛

آنکارا: در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نخواهیم شد

آنکارا: در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نخواهیم شد

وزیر دفاع ترکیه امروز سه شنبه و در بحبوحه تنش‌ها میان آنکارا و آتن در مدیترانه‌شرقی در سخنانی اعلام کرد: در برابر زیاده خواهی ها تسلیم نخواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی صباح، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز سه شنبه و در بحبوحه تنش‌ها میان آنکارا و آتن در مدیترانه‌شرقی در سخنانی اعلام کرد: مذاکره با یونان و حل اختلافات را قبول داریم و می‌خواهیم مسائل حل شوند؛ اما در برابر زیاده خواهی‌ها تسلیم نخواهیم شد.

وزیر دفاع ترکیه در ادامه اضافه کرد: خواستار حل و فصل مشکلات در دریای اژه و مدیترانه شرقی از طریق گفتگو هستیم و در این راه تلاش نیز خواهیم کرد.

گفتنی است، دلیل اصلی شدت گرفتن تنش‌ها میان ترکیه و یونان، اقدام ترکیه در انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان است.

کد مطلب 5052776

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